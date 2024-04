Tom Holland avisa de Spider-Man 4: "No podemos hacer siempre lo mismo"

Tom Holland avisa de Spider-Man 4: "No podemos hacer siempre lo mismo" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 22 Abr. (CulturaOcio) -

Spider-Man 4 se ha convertido en uno de los filmes más esperados por los fans de la franquicia marvelita. Tanto Sony como Marvel siguen inmersos en el desarrollo de la cinta en la que Tom Holland, su protagonista, por primera vez formará parte del proceso creativo. Ahora, como cabeza de elenco y productor, Holland ha actualizado el estado de esta cuarta parte de Spider-Man.

"La respuesta simple es que siempre voy a querer rodar películas de Spider-Man. Le debo mi vida y mi carrera a Spider-Man, así que la respuesta simple es sí, siempre voy a querer hacer más", aseguró el actor durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Sands al ser interrogado por la continuación de su personaje dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Sin embargo, a esa respuesta simple le sigue una más compleja, y es que ni Holland ni el equipo detrás de Spider-Man quiere que la cuarta entrega repita tramas anteriores. "Tenemos a los mejores trabajando sobre lo que esta historia podría ser, pero hasta que la encontremos, tenemos un legado que proteger", explica en una entrevista concedida a Deadline.

"La tercera película fue tan especial que tenemos que asegurarnos de hacerlo bien", añade en referencia al filme en el que su Peter Parker se reunió con las versiones anteriores de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"Esta es la primera vez en toda la creación de la saga en la que he tomado parte del proceso creativo tan pronto. Simplemente estoy observando y aprendiendo. Es una etapa muy divertida. Como ya he explicado, todo el mundo quiere que [Spider-Man 4] ocurra, pero queremos asegurarnos de que no estamos haciendo de nuevo la misma historia", sentencia Holland.

Y es que durante la primera trilogía Peter Paker siempre contó con una suerte de mentor para ayudar al joven héroe. En la primera entrega fue Iron Man, en la segunda Nick Furia y en la última, Doctor Strange. El personaje de Holland siempre ha repetido esa 'misma historia' donde metía la pata intentando hacer el bien y un héroe veterano tenía que acudir en su ayuda.

Ahora, tanto Holland como su personaje tienen que madurar. Spider-Man se enfrenta al mundo sin nadie que le recuerde y sin su tía May, creciendo a la fuerza. Pro su parte, Holland deja de ser únicamente la cara visible del personaje para tomar las decisiones tras las cámaras, madurando también. Es por ello por lo que la historia del hombre araña no será la misma de siempre, si no que esta cuarta parte será un nuevo comienzo para el querido superhéroe neoyorkino.

EL FUTURO DEL SPIDER-MAN DE TOM HOLLAND

Tras el éxito de No Way Home, que amasó casi 2.000 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo, la cuarta entrega de Spider-Man es segura, aunque aún no está anunciada oficialmente. Las informaciones más recientes aseguran que Sony y Marvel ya habrían puesto fecha al rodaje, que arrancará a finales de septiembre de este mismo año.

En caso de ser cierto, eso podría significar que el lanzarredes estrenará su nueva película en 2025 o, como tarde, a comienzos de 2026. Aunque Marvel no ha confirmado nada más sobre el hombre araña en la franquicia, se espera que Peter Parker regrese a la gran pantalla en Avengers 5 o Avengers: Secret Wars.

Y aunque ambos estudios ya tengan cerrada una fecha de inicio de rodaje, la cinta todavía no ha encontrado director. Las tres entregas anteriores las dirigió Jon Watts, pero parece que la compañía optará por un cambio una vez cerrada esa primera trilogía.

Los rumores señalan que tanto Marvel como Sony han barajado ya varios nombres, como los de Drew Goddard, director de Malos tiempos en El Royale y La cabaña en el bosque, y Justin Lin, responsable de varias entregas de Fast and Furious. Sin embargo, es probable que haya más directores en esa lista de candidatos, especialmente porque Goddard va a hacerse cargo de Matrix 5, lo que le mantendrá bastante ocupado.