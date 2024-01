Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland vs Kingpin, en Spider-Man 4

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Tobey Maguire y Andrew Garfield retomaron sus papeles de Spider-Man junto a Tom Holland en Spider-Man: No Way Home, uno de los mayores éxitos del cine de superhéroes de los últimos tiempos. Con la mente ya puesta en Spider-Man 4, parece que ambos actores podrían reaparecer en la próxima película.

Según el periodista Daniel Richtman, el estudio quiere que ambos actores vuelvan a unirse a Holland para la cuarta entrega de la franquicia arácnida, que aún no ha sido anunciada oficialmente. El insider también menciona que Wilson Fisk/Kingpin, encarnado por Vincent D'Onofrio, podría participar en el filme.

Sin embargo, Richtman también insinúa que podría haber un conflicto de intereses entre Sony y Marvel, ya que Kevin Feige busca que la película "sea más humilde, mientras que Sony quiere que sea enorme".

Sam Raimi, que dirigió a Maguire en su saga Spider-Man y también se puso tras las cámaras en Doctor Strange en el multiverso de la locura, dejó la puerta abierta al regreso de Maguire a Marvel. "Después de hacer Doctor Strange me he dado cuenta de que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel", afirmó.

"Amo a Tobey. Amo a Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles. Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso en este momento. No sé qué piensan sobre eso. Realmente no he seguido eso. Pero suena bien", agregó.

Chris McKenna y Erik Sommers están escribiendo el guion de Spider-Man 4, aunque por el momento no se conocen detalles de la trama. "Ya sabes, hay un futuro para Spider-Man; si soy parte de él, no lo sé. Ha sido un viaje increíble hasta ahora, y si es hora de colgar la capa y dejar que la siguiente persona se haga cargo, lo haré con orgullo, sabiendo que he logrado todo lo que quería en este mundo", declaró Holland a Fandango sobre el futuro de la franquicia.