¿Dirigirá Jon Watts Spider-Man 4?

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Marvel Studios y Sony Pictures continúan trabajando en el desarrollo de Spider-Man 4. De momento, son pocos los detalles que se conocen sobre la película, que todavía no está ni siquiera confirmada de forma oficial. Pero con el proyecto ya en marcha, los últimos rumores apuntan que Jon Watts, quien estuvo al frente de las tres entregas anteriores del superhéroe interpretado por Tom Holland, no capitaneará el nuevo filme.

La trilogía de Watts, formada por Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021) fue bautizada con el título de "trilogía Home", según reveló el libro de arte Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie. Los tres filmes recaudaron casi 4.000 millones de dólares en taquilla y la próxima entrega de la franquicia es, por derecho propio, uno de los filmes más esperados del UCM.

En todo caso, ya se especulaba desde hace meses que Watts no formaría parte de la nueva película, pero ha sido el insider @MyTimeToShineHello quien lo ha confirmado a través de su cuenta de X, la red social antes llamada Twitter.

I was able to confirm that Jon Watts is not coming back to direct Tom Holland's Spider-Man 4. Who would you like to see directing the film? — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 1, 2024

De hecho, esta misma cuenta avanza que el anuncio del nuevo director "está cerca". "Tengo una pista sobre el director de Spider-Man 4. Esta muy cerca", señala.

I have a lead on the Spider-Man 4 director. It's so close 👀 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 2, 2024

A la espera de anuncio oficial, lo que parece claro es que la nueva entrega de la saga del Peter Paker de Holland cambiaría por primera vez de director. Según los rumores, uno de los nombres que barajaría el estudio para tomar el relevo de Watts es Drew Goddard, creador de la serie de Daredevil para Netflix. De hecho, el Matt Murdock de Charlie Cox tendría un papel importante en Spider-Man 4, en el que también aparecería Scott Lang, alias Ant-Man.

Watts abandonó en 2022 la nueva adaptación de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico Marvel, que cuenta ahora con Matt Shakman como director. Dejando de lado los superhéroes, el cineasta capitanea en la actualidad Skeleton Crew, una de las próximas series de la franquicia de Star Wars, cuyo estreno se espera que llegue este año a Disney+.