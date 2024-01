La historia de Spider-Man en el UCM que Marvel censuró por ser demasiado oscura

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de What If (¿Qué pasaría si...) ya está en Disney+. Y tras culminar con un épico final, A.C. Bradley, uno de los guionistas de la serie, ha revelado que Marvel eliminó de los nuevos episodios una historia del Spider-Man de Tom Holland por ser demasiado oscura para el UCM.

Spider-Man es uno de los héroes que más tragedias ha afrontado tanto en los cómics con el Universo Cinematográfico Marvel. La pérdida de su tío Ben o de su querida tía May, a la que interpretó por última vez Marisa Tomei en No Way Home, son, quizás, las más recordadas por el público.

Sin embargo, sus muertes, aunque significativas y definitorias en la personalidad de Peter Parker, no son, ni de lejos, el peor escenario imaginable para el arácnido. La Casa de las Ideas descartó un relato para la temporada 2 de What If por ser excesivamente trágico y desolador.

Así lo ha relatado Bradley en una entrevista con IGN. La segunda entrega de la serie se desarrolló en 2019, en plena pandemia por coronavirus. El guionista confesó que, en aquel entonces, parecía que el mundo se acababa y no era necesario echar más leña al fuego con tramas lúgubres.

Sin embargo, para Bradley, trazar las nuevas historias, “se convirtió en una válvula de escape bastante divertida”. Fue entonces cuando escribió un capítulo de Spider-Man que “permanece guardado para siempre en un cajón, por ser muy, muy oscuro. Lo titulé ‘Hijos de los hombres con Spiderman’”, aseguró.

Seguramente nunca se sepa qué ocurría en este episodio. Aunque bien podría ser un homenaje a la lúgubre trama apocalíptica de Hijos de los hombres, filme de ciencia ficción que protagonizó Clive Owen en 2006 bajo las órdenes del oscarizado Alfonso Cuarón.

Sea como fuere, por ahora, lo único seguro, es que, Tom Holland tiene previsto regresar como Peter Parker en una cuarta entrega de Spider-Man. Y según las informaciones más recientes, Marvel tendría previsto arrancar con su rodaje en 2025, por lo que, como mínimo, el nuevo capítulo de la saga no llegaría a los cines hasta 2026.