La escena eliminada de Spider-Man: No Way Home con Doctor Strange en el universo de Andrew Garfield - MARVEL/SONY

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home dejó muchas escenas memorables que aún permanecen grabadas a fuego en las retinas de los espectadores. Pero hubo otras que se quedaron fuera de la versión estrenada en cines. Y una de estas últimas es la secuencia que transcurría en el universo del Peter Parker de Andrew Garfield.

No Way Home reunió por primera vez en pantalla a las tres versiones del trepamuros. Tobey Maguire y Garfield regresaron como sus dos variantes de Peter Parker viajando desde sus realidades hasta el universo Cinematográfico Marvel para ayudar al Spider-Man de Tom Holland en su aventura multiversal.

Sin embargo, la película iba a contar con una vibrante escena que transcurría en el universo del que procede el Peter Parker de Garfield, que, finalmente, fue descartada del montaje final estrenado en salas. Y uno de los artistas que trabajaron en los diseños del filme, Josh Nizzi, ha publicado en su cuenta de Instagram una potente ilustración con la que pone al descubierto que sucedía en ella.

La imagen en cuestión muestra nada menos que al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) transportado hasta la plaza de Time Square. Pero como puede apreciarse, no es la de su realidad, sino que es el mismo lugar en el que el trepamuros y Electro (Jamie Foxx), rebosante de poder, libraron su batalla final.

Es decir, que el maestro de las artes místicas se habría visto desplazado brevemente al universo en el que transcurren los eventos de The Amazing Spider-Man 2. El propósito de la escena eliminada de No Way Home, era darle un momento cómico a Strange, a quien los neoyorquinos confundían con un mero artista callejero.

"Aquí esta otra idea que tuve para la posible broma de la persecución multiversal en No Way Home. El Dr. Strange es confundido con un artista callejero en el Times Square de TASM2", señaló el diseñador sobre esta escena que, muy posiblemente, hubiese tenido lugar en algún momento del enfrentamiento entre el Spider-Man de Holland con el poderoso hechicero en la dimensión espejo.

Tras la cinta de Jon Watts, Holland volverá a encarnar a Peter Parker en la cuarta entrega cinematográfica del personaje, cuyo rodaje no arrancará hasta 2025. Y las últimas informaciones apuntan a que junto al trepamuros estarán también dos de los más queridos héroes Marvel, Ant-Man (Paul Rudd) y Daredevil (Charlie Cox), aunque, por ahora, ni la propia Marvel o Kevin Feige se han pronunciado al respecto.