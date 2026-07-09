Elon Musk vuelve a cargar contra La Odisea de Christopher Nolan y Tom Holland (el otro) responde

Elon Musk vuelve a cargar La Odisea de Christopher Nolan y Tom Holland (el otro) responde - CONTACTO/UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Elon Musk no ha perdido ocasión de criticar La Odisea, cargando contra determinadas elecciones de casting, en especial, la de Lupita Nyong'o como Helena de Troya. Ahora, el magnate se ha enfrentado en redes sociales a Tom Holland (el historiador, no el actor que forma parte de la película), que ha defendido la cinta de Christopher Nolan.

"Mucha gente me dice que La Odisea es una película horrible sin siquiera haberla visto... Por si sirve de algo, ya la he visto dos veces y es, con diferencia, la mejor adaptación cinematográfica de un mito griego que he visto nunca. Rinde homenaje a Homero y, al mismo tiempo, le da un nuevo enfoque", escribió el historiador y escritor británico en su cuenta de X, antes Twitter.

Lots of people telling me The Odyssey is a terrible film on the basis of not having seen it…



FWIW, I’ve now watched it twice, and it is by some way the best cinematic adaptation of a Greek myth I have ever seen.



It honours Homer while simultaneously making something new of him https://t.co/87gPhBFRvY — Tom Holland (@holland_tom) July 7, 2026

Holland alabó varios aspectos del filme de Nolan, como su acertada forma de representar a los dioses y la manera en la que juega brillante y conscientemente con "una gran variedad de géneros de Hollywood" y compartió elogios de "personas que, por sorprendente que parezca, han esperado a verla antes de dar su opinión".

"Tom Holland es un auténtico cornudo", se limitó a comentar Musk, presumiblemente criticando al historiador y no al intérprete que da vida a Telémaco.

Tom Holland is such a cuck — Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2026

LA RESPUESTA DE TOM HOLLAND A ELON MUSK Y SU ACTITUD ANTE LO 'WOKE'

Por su parte, el mismo Holland respondió al magnate repitiendo que la cinta era "increíble". "Perderte la oportunidad de verla porque crees que es 'woke' o lo que sea es como cortarte la nariz para fastidiar a la cara. Tú te lo pierdes", señaló.

Very happy to say it again. The Odyssey is an amazing film, and missing out on seeing it because you think it’s woke or whatever is cutting off your nose to spite your face. Your loss. https://t.co/B2FiL2zwxD — Tom Holland (@holland_tom) July 8, 2026

El historiador añadió un "último comentario sobre todo este asunto", que no se había dado cuenta "de que se había convertido en el centro de una auténtica guerra cultural", exponiendo que la cinta gustará a los fans del oscarizado cineasta. "Si te gustan las otras películas de Nolan, te encantará La Odisea. Si no te gustaron, mejor no la veas", expresó.