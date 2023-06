Todos los cameos DC en The Flash, explicados

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

En Flash, el protagonista realiza un viaje interdimensional cuando trata de volver al pasado para salvar la vida a su madre. Cada alteración temporal que provoca modifica el futuro, estableciéndose en distintas realidades del multiverso con diferentes variantes de sí mismo y de otros personajes.

Algunas de esas versiones alternativas se desvelan ya en los avances, como el Batman de Michael Keaton o la Supergirl de Sasha Calle. Pero son varios los héroes de diferentes realidades que aparecen en la película del velocista escarlata, ya sea con gran protagonismo o como breves cameos para honrar al pasado de DC. Estos son todos ellos.

BATMAN DE BEN AFFLECK

Años: Desde 2016 a 2023

Películas: Batman v. Superman, Escuadrón Suicida, Liga de la Justicia, Snyder Cut

El Batman del universo en el que vive Barry, el DCEU, está interpretado por Ben Affleck. Así, nada más comenzar la película, se le muestra en una misión contra los Falcone, por lo que Flash debe ir a Gotham para solucionar el derrumbamiento de un edificio del que el Caballero Oscuro no puede ocuparse en ese instante.

SUPERMAN DE HENRY CAVILL

Años: Desde 2013 a 2022

Películas: El Hombre de Acero, Batman v. Superman, Liga de la Justicia, Snyder Cut, Black Adam

Henry Cavill ha sido durante casi una década el Superman de toda una generación. A finales de 2022 se anunció que continuaría en el papel de Clark Kent, pero poco después fue despedido con la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Studios. En la película no aparece el actor, pero sí su personaje en un telediario al comienzo del filme.

WONDER WOMAN DE GAL GADOT

Años: De 2016 a 2023

Películas: Batman v. Superman, Wonder Woman, Liga de la Justicia, Wonder Woman 1984, Snyder Cut, Shazam: La Furia de los Dioses

El destino de la Wonder Woman de Gal Gadot es incierto, pero su heroína se ha ganado un hueco en el corazón de los fans. Sus últimas apariciones han sido cameos en Shazam: La Furia de los Dioses y en Flash. En esta última llega a Gotham para salvar el día ayudando a Barry y a Batman.

BATMAN DE MICHAEL KEATON

Años: De 1989 a 1992

Películas: Batman, Batman vuelve

El legendario Batman del universo de Tim Burton regresa treinta años después con un papel bastante importante en Flash. Keaton retoma su aclamado papel una vez más, y quién sabe si habrá sido su último baile o si aún puede volver a sorprender.

GENERAL ZOD DE MICHAEL SHANNON

Años: De 2013 a 2023

Películas: El Hombre de Acero

El General Zod fue el enemigo de Superman en la primera película del DCEU de Zack Snyder. En la realidad alternativa a la que llega Barry, su invasión a la Tierra está a punto de suceder, convirtiéndose en uno de los grandes villanos de la cinta una década después.

SUPERGIRL DE SASHA CALLE

Años: 2023 -

Películas: The Flash

La Supergirl de Sasha Calle es un personaje totalmente nuevo de Flash, perteneciente a esa misma realidad del Batman de Keaton. En el nuevo DCU, Supergirl tendrá su propia película, pero no se ha indicado si estará o no protagonizada por Calle.

SUPERMAN DE GEORGE REEVES

Años: De 1951 a 1954

Películas y series: Superman and the Mole Men, Las aventuras de Superman, Superman flies again, Superman in Scotland Yard

Antes incluso del Superman de Christopher Reeve, hubo una versión en imagen real del Último Hijo de Krypton que protagonizó algunas películas y, sobre todo, una serie de televisión. Esta variante del héroe, que fue interpretada por George Reeve, aparece cuando el universo de Barry se resquebraja y comienzan a verse otras realidades del multiverso.

FLASH (JAY GARRICK) DE TEDDY SEARS

Años: De 2015 a2023

Series: The Flash, Legends of Tomorrow

Al margen del Flash de Ezra Miller, el único velocista escarlata que aparece en la película es Jay Garrick, el primer Flash antes de que Barry Allen existiera. Se trata de la versión de Teddy Sears de la serie del Arrowverse (aunque en realidad Sears era el malvado Zoom haciéndose pasar por Flash). Un guiño a los fans de los cómics antiguos y también del proyecto de The CW, que en realidad esperaban a Grant Gustin o incluso a John Wesley Shipp, el Barry Allen de la serie de los 90.

SUPERMAN DE CHRISTOPHER REEVE

Años: De 1978 a 1987

Películas: Superman, Superman II, Superman III, Superman IV

El Superman más famoso de la historia del cine es, sin duda alguna, el de Christopher Reeve, que en los años 70 y 80 reinventó el género de superhéroes. En Flash se incluye un breve cameo mientras Barry está en la Fuerza de la Velocidad.

SUPERGIRL DE HELEN SLATER

Año: 1984

Película: Supergirl

Helen Slater se convirtió en Supergirl en los años 80 en una película propia. Además, pese a no repetir papel, sí ha tenido cameos en otros proyectos de DC, como en Smallville, donde dio vida en tres episodios a Lara-El; o en la serie de Supergirl del Arrowverse, donde encarnó a Eliza Danvers, madre adoptiva de la heroína. En Flash aparece junto al Superman de Christopher Reeve.

BATMAN DE ADAM WEST

Años: 1966-1968

Películas y series: Batman (película), Batman (serie)

Adam West es mundialmente conocido como el Batman televisivo de los años 60. Su icónica serie pasó a la historia de la televisión y de DC. Posteriormente ha tenido cameos en algunas series o películas ligadas a la compañía, siendo su breve aparición en la Fuerza de la Velocidad de Flash la última de ellas.

SUPERMAN DE NICOLAS CAGE

Años: verano de 1998 (aunque nunca se estrenó)

Películas: Superman Lives

Nicolas Cage estuvo a punto de ser Superman en los años 90 en unas películas de Tim Burton que no llegaron a realizarse. Sin embargo, sus fotos con el pelo largo vistiendo el traje del Hombre de Acero son ya un clásico para los fans de DC. En Flash, su personaje al fin cobra vida, enfrentándose a una araña gigante en uno de los universos que aparecen en la Fuerza de la Velocidad.

BATMAN DE GEORGE CLOONEY

Año: 1997

Película: Batman y Robin

La protagonizada por George Clooney es considerada por muchos como la peor película de Batman. De hecho, el actor ha reconocido que se arrepiente de aquel trabajo. Sin embargo, en la escena final de Flash aparece de nuevo, quién sabe si como un último guiño al pasado de DC o si como el Batman del nuevo DCU.

AQUAMAN DE JASON MOMOA

Años: 2016-Presente

Películas y series: Batman v. Superman, Liga de la Justicia, Aquaman, Snyder Cut, El Pacificador, Aquaman and The Lost Kingdom

El último cameo de Flash llega en la escena post-créditos. Barry tiene que llevar a casa a un borracho Aquaman. Una hilarante escena que confirma que Momoa continuará dando vida al personaje después del reseteo de la franquicia. Su segunda entrega, Aquaman and The Lost Kingdom, llega a los cines el 20 de diciembre de 2023.