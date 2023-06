Archivo - Henry Cavill ya ha visto The Flash, y su opinión es muy contundente

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Stephen King, James Gunn o Tom Cruise son tan solo algunos de los grandes nombres de la industria hollywoodiense que ya han visto, y elogiado, The Flash. El último nombre en sumarse a esta lista es Henry Cavill, quien ya dado su contundente opinión sobre la película protagonizada por Ezra Miller antes de su estreno en cines el próximo 16 de junio.

Tras regresar fugazmente como Superman en la escena post-créditos de Black Adam junto a Dwayne Johnson, Cavill llegó a rodar un cameo en The Flash que, finalmente, fue eliminado del metraje que se verá en la gran pantalla. Es más, pese a no aparecer en el filme e incluso de haberse visto obligado a colgar el traje y la capa del hombre de acero, ya que James Gunn no cuenta con él en la nueva película de Superman que escribe y dirige, el actor británico sigue siendo un gran fan del Universo DC.

Tanto es así que Cavill, quien ya coincidió con Miller en Liga de la Justicia de Zack Snyder, se ha pronunciado sobre la película, asegurando que le ha "encantado". Unas declaraciones que ha revelado Sasha Calle, la actriz encargada de poner el músculo kryptoniano en The Flash a @HablemosdecineX durante la rueda de prensa de la cinta que traerá de vuelta al general Zod de Michael Shannon y los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck.

Así mismo, Calle también comentó que tras hacerse con el papel de Kara Zor-El acudió en busca de consejo tanto al propio Cavill como a Melissa Benoist, mejor conocida entre los fans por ser el rostro televisivo de Supergirl dentro del Arrowverso. Independientemente de que la secuencia de Cavill como Superman haya sido eliminada del montaje de The Flash, el hombre de acero sí que tendrá un cameo en la cinta de Ezra Miller.

Andy Mushcietti, director de la película, reveló recientemente que el Último hijo de Krypton honrará con su presencia a los fans en The Flash, pero que lo hará con el rostro de Nicolas Cage que dará vida a otra variante del personaje proviniente de otra realidad alternativa. El actor verá su sueño cumplido de interpretar a Kal-El en la gran pantalla después del fallido intento con el que, a finales de los años 90, Tim Burton quiso relanzar al personaje en Superman Lives.

Entre tanto, James Gunn ya está ultimando los preparativos para arrancar en enero de 2024 el rodaje de Superman: Legacy, que verá la luz en cines el 11 de julio de 2025 como parte de la nueva etapa del Universo DC en la que trabaja con Peter Safran. La cinta, una de las más esperadas por el fandom, será una nueva aproximación del hombre de acero y presentará a una versión más joven del personaje.