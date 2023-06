El "vergonzoso" CGI de The Flash enfrece a los fans de DC: "¿Cómo dejaron que se estrenara así?"

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

The Flash, una de las cintas más esperadas por los fans y a la que James Gunn describió como una de las mejores películas de superhéroes, ya está en los cines. Sin embargo, tras acudir a las salas, muchos seguidores del Universo DC se han sentido defraudados por lo que consideran unos pobres efectos visuales y han arremetido contra el CGI de la película.

Stephen King o Tom Cruise son tan solo algunos de los grandes nombres dentro de la industria hollywoodiense que, al igual que Gunn, vieron y elogiaron, The Flash. Pero también hay quien opina dentro de la prensa especializada, que la cinta protagonizada por Ezra Miller cuenta con un lamentable trabajo tanto de efectos visuales (VFX) como de CGI, criticándolo duramente en las redes sociales.

“El trabajo de VFX en el montaje final de The Flash es vergonzoso. ¡¿Cómo permitieron que se estrenara así?!”, exclamó la cuenta de MyTimeToShineHello.

The VFX work on the final cut of The Flash is embarrassing. How did they let it come out like this?! — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) June 14, 2023

A esta crítica se le sumaron la de otros fans en Twitter que tampoco entiende como la cinta de Andy Muschietti tiene tan tristes efectos especiales. “De verdad pensé que lo que vi en su momento no estaba terminado pero, ahora en serio, creo que esta es la versión final. Realmente no tiene sentido, teniendo en cuenta que veo a algunos Youtubers mejorando mucho los efectos visuales de las películas de manera gratuita tan solo un día después de su estreno en cine”, critica un internauta.

I really thought what I saw a while back wasn’t complete, but I guess this is seriously the final product. It really makes no sense, considering I see some YouTubers drastically improve the VFX on movies for free only a day after they release on streaming. — Marsh (a.k.a. MelloProto) (@MarshAvali) June 14, 2023

“UCM: Maldita sea, esos efectos en Ant Man apestan, DCEU: sujétame la copa”, señala otro tuitero.

MCU: Damn those effects on Ant man suck .



DCEU: hold my beer . — Zack Wald (@CaptThor729) June 14, 2023

“UCM con mal VFX: Marvel sux, esto es horrible, eeew. DC con efectos visuales mucho peores: se llama arte. Flash es lo mejor. Digno de un Óscar. Ezra es un buen tío”, comenta otro internauta con mucha sorna.

MCU with bad VFX: Marvel sux, this is so bad eeew



DC with lot worse VFX: It’s called art. The Flash is the best. Oscar worthy. Ezra good guy.



🤷 — Kevin Maes 👀 (@NivekBel) June 14, 2023

“A nadie le importa porque es una película del DCEU, Ezra Miller ya está acabado y el DCEU acabará. Nadie recordará esto. Creo”, piensa un fan al que parece darle igual The Flash.

Nobody cares because it's a DCEU movie, Ezra Miller is already fucked up and DCEU will ending. Nobody will remember that. I think. — Keser (@ermnkeser) June 14, 2023

“Esto es lo que ocurre cuando crees que eres Disney y vuelves a rodar tu película mil millones de veces, pero no eres Disney”, señala un internauta que da su opinión sobre el error de los VFX y el CGI de The Flash.

it's what happens when you think you're Disney and reshot your movie a billion time, except you're not Disney — Gokan 🇹🇷 🇫🇷 (@GokanEkinci) June 14, 2023

“Es lo mismo desde 2017. Le buscan el mal CGI a todo lo que no está bajo la visión de Snyder, pero hacen la vista gorda cuando hacen mierda parecida o peor con la visión de Snyder. En otras palabras, si The Flash la hubiera dirigido Zack, cerrabas el ojete de felicidad”, critica un fan que no está de acuerdo”.

Es lo mismo desde 2017. Le buscan el mal CGI a todo lo que no está bajo la visión de Snyder pero hacen la vista gorda cuando hacen mierda parecida o peor con la visión de Snyder.



En otras palabras, si The Flash la hubiera dirigido Zack, cerrabas el ojete de felicidad. pic.twitter.com/CRcTfb88gb — ian Soto (@DarkKnight97) June 16, 2023

“Control de daños para justificar el mal CGI de #TheFlash. No sé ustedes, pero yo no me como esa M13rD4.”, critica duramente un seguidor del Universo DC que no se cree la justificación que ha dado el propio director de la película sobre el CGI de The Flash.

Control de daños para justificar el mal CGI de #TheFlash No se ustedes pero yo no me como esa M13rD4.



"Vemos todo desde el punto de vista de Flash, que percibe de otra manera la iluminación y las texturas, por eso todo se ve raro" pic.twitter.com/Q7HpV5hUSH — Gato de Ozymandias🐱|| #Dune #RebelMoon #Alien (@GatoOzymandias) June 16, 2023

“Leí que la nueva de Flash se ve rara porque el CGI está pensado en la perspectiva acelerada de Barry. Con ese criterio la próxima de Daredevil se verá así", se mofa un fan en Twitter.