The Flash: Así fue el primer encuentro entre Supergirl y Wonder Woman

The Flash: Así fue el primer encuentro entre Supergirl y Wonder Woman - WARNER BROS.

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

The Flash, la cinta protagonizada por Ezra Miller, llegará a los cines el próximo 16 de junio dispuesta a revolucionar el Multiverso DC. Mientras los fans aguardan su estreno en cines, Sasha Calle, quien encarna a Supergirl en la cinta, ha revelado cómo fue su primer encuentro con Gal Gadot, la intérprete que da vida a Wonder Woman.

En una entrevista para Comic Book, la joven actriz dio a conocer los detalles de cómo fue el primer encuentro con una estrella de la talla de Gadot. "Cuando la conocí le dije: 'Ví tu película por ti, por tu interpretación.' Una mujer siendo una superheroína en el cine", reveló Calle. "Realmente me gusta y la admiro. No soy una fangirl, pero es Wonder Woman", añadió la actriz.

Sasha Calle encarna Supergirl, uno de los grandes personajes que presenta The Flash. La heroína, cuyo nombre original es Kara Zor-El, prima del mismísimo Superman en los cómics, no había aparecido hasta ahora en el Universo DC. La joven cuenta con los mismos poderes que Kal-El y juntos colaboran en muchas misiones para salvar la Tierra en las grapas.

En la película, sin embargo, el personaje de Calle no es aliada del Hombre de Acero, pues Superman parece no existir en esa realidad alternativa a la que viaja Barry.

De cualquier modo, Supergirl será la baza definitiva con la que cuenten las dos variantes de Barry Allen y el Batman de Michael Keaton para hacer frente al malvado tirano kryptoniano. De hecho, la heroína vestirá un traje similar al del Superman de Henry Cavill.

Ben Affleck como Batman/Bruce Wayne, Kiersey Clemons como Iris West, Antje Traue como Faora-UI y Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry Allen son otros de los rostros que completan el reparto de The Flash, que dirigida por Andy Muschietti aterrizará en los cines el 16 de junio.