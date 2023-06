Flash y el loco guiño a Regreso al Futuro: ¿Quién es Eric Stoltz?

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

En The Flash, tras viajar en el tiempo para cambiar el pasado y evitar la muerte de su madre, Barry Allen termina en una realidad alternativa en la que Superman no existe, Batman es otra persona... y Michael J. Fox no protagonizó Regreso al futuro. En esa dimensión fue Eric Stoltz quién encarnó a Marty McFly en la cinta de Robert Zemeckis, algo que, curiosamente, sí que estuvo a punto de ocurrir.

Desde su estreno el 3 de julio de 1985, Regreso al futuro se convirtió en uno de los grandes clásicos del cine. Las aventuras de Marty McFly y Doc en su máquina del tiempo, un Delorean convenientemente modificado y dotado del ya mítico condensador de fluzo, son un referente de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo en esta... y en todas las realidades.

Pero en una de ellas, tal y como revela una de las escenas más divertidas y cinéfilas de The Flash, fue Eric Stoltz quien encarnó al personaje protagonista. Y eso fue lo que estuvo a punto de suceder también en "nuestra" realidad, ya que Stoltz llegó a rodar bastantes escenas junto a Christopher Lloyd en la primera película de Regreso al futuro.

Los responsables de la película querían a Michael J. Fox como Marty pero en el momento del casting no estaba disponible por su contrato con la mítica telecomedia Enredos de familia (Family Ties). Contrataron a Eric Stoltz en su lugar... pero tras más de cuatro meses de rodaje, al ver que su interpretación tan intensa dramáticamente no funciona en el papel y que había tenido problemas con varios miembros del equipo, volvieron a contactar con Fox y lo contrataron a pesar de la dificultad que implicaba que tuviera que rodar los dos proyectos a la vez, compaginando la película con la serie de televisión.

El éxito en taquilla de la primera película, Regreso al futuro (1985), dio lugar a la creación de una trilogía, formada por Regreso al futuro Parte II (1989) y Regreso al futuro Parte III (1990). Las tres películas fueron nominadas a cinco premios Oscar y finalmente ganaron el premio a la mejor edición de sonido. Además también se creó una serie de animación basada en el filme.

En cuanto a Eric Stoltz, siguió trabajando y si bien es cierto que ha aparecido con papeles menores en títulos tan populares como Pulp Fiction, Efecto Mariposa, Jerry Maguire o Rob Roy, lo cierto es que nunca consiguió ser la gran estrella que apuntaba en su juventud. De hecho, su papel protagonista más relevante fue el de la mejorable secuela de La Mosca que vio la luz en 1989.

Stoltz también ha probado suerte tras las cámaras dirigiendo capítulos de series como Anatomía de Grey, Ley y Orden, Californication, Nip/Tuck, Glee o Cómo defender a un asesino. También ha dirigido los largometrajes Confessions of a Teenage Jesus Jerk y Class Rank, ambos de 2017.