The Flash revela qué pasó con el Superman de Henry Cavill en la dimensión de Michael Keaton y Supergirl

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

En The Flash, Barry Allen viaja por error a una realidad alternativa en la que Batman no es Ben Affleck sino Michael Keaton y la mayoría de superhéroes ni siquiera existen. Quien sí existe es Supergirl, que reemplaza a su primo, Kal-El. Pero, ¿por qué no está Superman en esa dimensión paralela?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la película, Barry le indica a su variante y al Batman de Keaton que necesitan encontrar a Clark Kent para poder derrotar al General Zod. Cuando al fin encuentran la pista que les llevará hasta el kryptoniano, descubren que está encerrado en una gigantesca prisión rusa, por lo que deciden ir a rescatarle. Sin embargo, al llegar allí con quien se encuentran es con una mujer, Kara Zor-El.

Más adelante, ella les cuenta que es la prima de Kal-El y que ambos fueron enviados a la Tierra años atrás, justo antes de que Krypton fuera destruida. Kara ya era una adolescente y su misión era cuidar de su primo, tan solo un bebé. Sin embargo, al llegar al planeta ella nunca supo qué había ocurrido con él. Hasta que se enfrenta a Zod.

El villano le desvela que su tío, el padre de Kal-El, implantó la clave para la supervivencia de los kryptonianos en el ADN de uno de los dos. Convencido de que sería en el bebé, Zod y sus tropas lograron interceptar la cápsula y trataron de experimentar con él, para descubrir que esa clave estaba en ella. Es entonces cuando Kara pregunta qué ocurrió con Kal y Zod le responde que no sobrevivió.

De esta forma se desvela que el que tendría que haber sido el Superman de Henry Cavill sí existió en la dimensión a la que llega Barry, pero que murió antes siquiera de alcanzar la Tierra y crecer junto a los Kent. Un inesperado y cruel desenlace para el Último Hijo de Krypton.

¿REGRESA SUPERMAN AL FINAL?

Al final de la película, Barry logra deshacer todo el caos generado y regresar al que cree que es su presente. Una dimensión en la que, como se había mostrado al principio, sí existe Superman, así como el resto de héroes de DC. Pero cuando el protagonista se cruza de nuevo con Bruce Wayne, descubre que no es Ben Affleck sino George Clooney.

La realidad a la que llega Barry tampoco es exactamente la suya. Y aunque no se desvela si Superman existe o no, se sabe que James Gunn y Peter Safran no tienen intención de continuar la historia del personaje de Cavill. Por el contrario, llevarán a la pantalla a una nueva versión del héroe en Superman: Legacy, que será la primera película del nuevo DCU. La cinta se estrenará en cines el 11 de julio de 2025.