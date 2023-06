Michael Shannon, se sincera sobre el regreso de Zod en The Flash: "No ha sido satisfactorio"

Este viernes 16 de junio llegará a los cines The Flash, cinta dirigida por Andy Muschietti. Además de traer de nuevo a Ezra Miller en el papel protagonista, el filme contará con Michael Shannon como Zod, un rol que parece no haber convencido al actor.

Shannon ya encarnó a Zod en El hombre de acero y, a juzgar por sus declaraciones a Collider, no le ha resultado demasiado emocionante retomar el papel. "No voy a mentir, no ha sido del todo satisfactorio para mí como actor. En estas películas del multiverso parece que alguien jugando con figuras de acción. Es como: 'Aquí está esta persona. Aquí está esa persona. ¡Y están peleando!'. No hay exactamente un estudio de personajes en profundidad que honestamente sí percibí en El hombre de acero. Quizá la gente piense que es una locura o no, ni siquiera me importa. Realmente sentí que El hombre de acero era una historia bastante sofisticada. Siento que The Flash también lo es, pero no es la historia de Zod. Básicamente estoy allí para representar un desafío", admitió.

"Honestamente, para mí, todo trata de Ezra Miller. Creo que Ezra es un artista y actor fascinante. Estoy ansioso por ver su actuación. Es un gran desafío. No quiero revelar nada, pero lo que Ezra tiene que hacer en esta película es bastante loco, y creo que él está listo para esa misión. Sé que muchas veces, con películas como esta, la gente está emocionada con los grandes escenarios o los efectos, pero para mí, siempre se trata de la interpretación. No me importa si es una película de Ingmar Bergman o Los Vengadores. Siempre se trata de la interpretación", añadió.

No es la primera vez que Shannon hace declaraciones de este tipo sobre su papel en The Flash, y es que anteriormente confesó en el podcast Bingeworthy que la oferta le generó dudas. "Dudaba en volver porque no estaba muy contento con lo que le pasó a Zack Snyder en todo ese asunto. Y amo a Zack. El hecho de que Zack me pidiera que interpretara ese papel al principio es probablemente la mayor sorpresa de mi carrera", dijo.

Además de Miller y Shannon, el elenco de The Flash también incluye a Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Kiersey Clemons y Maribel Verdú, entre otros. El guion ha corrido a cargo de Christina Hodson.