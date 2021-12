Todas las veces que Andrew Garfield mintió sobre Spider-Man: No Way Home

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Con el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' arrasando en la taquilla navideña, muchos fans ya han resuelto la pregunta sobre la ansiada reunión de los tres Spider-Man cinematográficos. Como la verdad ya ha salido a la luz, un fan ha tenido el detalle recopilar todas las veces que uno de los actores de la cinta protagonizada por Tom Holland negó estar en la producción.

Con la película en cines desde hace una semana, y Marvel ya haciendo oficial la llegada de los otros dos Spider-Man al UCM, los actores del filme se han quitado un peso de encima. Especialmente Tom Holland, el cual reveló en los días previos al estreno estar "harto" de tener que mentir al fandom.

Y también Andrew Garfield, el cual fue el que negó más veces estar en este viaje por el multiverso del superhéroe arácnido. El actor británico tuvo la mala suerte de estrenar el musical 'Tick, tick... ¡Boom!' un mes antes del desembarco de 'Spider-Man: No Way Home'. Aunque sea un título que le puede dar su segunda nominación al Oscar, la mayor parte de los medios de comunicación le preguntaron sobre su posible participación en la cinta de Jon Watts.

Garfield negó aparecer en 'Spider-Man: No Way Home'. Es más, sus declaraciones fueron tan vehementes, que parte del fandom llegó a dudar de la veracidad de los rumores, algo que ayudó a mantener la incógnita sobre el spiderverso hasta el estreno del filme.

Sin embargo, con la cinta ya estrenada y revelada su participación, un fan ha aprovechado para recopilar unos vídeos todas las veces que Garfield negó por activa y por pasiva estar 'Spider-Man: No Way Home'. Visto a posteriori, queda claro que el intérprete es un actor magnífico.

Just a compilation of Andrew Garfield denying that he is in NWH (part 2) pic.twitter.com/7nWhg2aBlj