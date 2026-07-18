Todas las polémicas que han marcado el estreno de La odisea de Christopher Nolan - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

La odisea, la superproducción de Christopher Nolan que adapta el clásico de Homero, ya ha aterrizado en los cines. Y, aunque las críticas han sido en su mayoría muy favorables, también han sido muchas las controversias que han rodeado su estreno.

Desde el mismo rodaje de la película, criticado por filmar en el Sáhara Occidental, hasta cuestiones relacionadas con la falta de rigor histórico de la película o el grado de fidelidad respecto al material original, son varios los aspectos del filme que, aún antes de su estreno, han causado no poco revuelo.

POLÉMICO RODAJE DE LA ODISEA EN EL SÁHARA OCCIDENTAL

Una controversia sacudió la producción cuando se encontraba en fase de rodaje, dado que este se desarrolló en parte en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Ante esta situación, el Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) emitió un comunicado instando al cese de la producción.

"Nolan y su equipo, tal vez sin saberlo y sin quererlo, están contribuyendo a la represión del pueblo saharaui por parte de Marruecos, y a los esfuerzos del régimen marroquí para normalizar su ocupación del Sáhara Occidental", denunciaba la directora ejecutiva del festival, María Carrión.

Varias personalidades del cine español, como los actores Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón o Carolina Yuste, y los cineastas Icíar Bollaín o Rodrigo Sorogoyen, publicaron un manifiesto señalando que Nolan y el equipo de La odisea no contaban con el consentimiento del pueblo saharaui para filmar allí, sino de la fuerza ocupante, Marruecos. El Sáhara Occidental es considerado por la ONU como uno de los territorios pendientes de descolonización que quedan en el mundo.

LENGUAJE MODERNO Y DIÁLOGOS "COLOQUIALES"

En la versión original en inglés de uno de los avances del filme, Tom Holland, que da vida a Telémaco, se refiere a su padre como "dad", que en español equivaldría a "papá"; una palabra demasiado moderna para ser utilizada en la antigua Grecia, según argumentaban algunos en redes.

Este detalle desató tanto burlas como algunas reacciones de genuina perplejidad. Pero también llevó a ciertos internautas a diseccionar la etimología de la palabra, con algunos argumentando incluso que la totalidad de los diálogos serían incorrectos teniendo en cuenta que el inglés moderno ni siquiera había surgido por entonces, pues es una mezcla de lenguas germánicas.

Ok now do that for every other word in the trailer.

Modern English is a mishmash of Germanic, French, and a bunch of other languages.

It feels off to you, because we expect everyone in the past to talk like a Shakespeare play, but Shakespeare was 3000 years after this. — Ian Fisch - Lead Coder on Kingmakers (wishlist!) (@Ian_Fisch) May 6, 2026

Esta controversia no tardó en extenderse también al acento estadounidense de los actores, así como al registro de los diálogos, que algunos tildaron de demasiado contemporáneos y coloquiales. Nolan respondió a las críticas en una entrevista con Los Angeles Times, explicando que quería usar un lenguaje que tuviera "un significado emocional, y no intelectual, para la gente".

LA MENCIÓN DE NOLAN A UNA CRITICADA TRADUCCIÓN DE LA ODISEA

Aunque Nolan no ha señalado ninguna traducción concreta de La odisea como base de su adaptación, sí que mencionó en una entrevista con Empire la traducción de 2017 de Emily Wilson, la primera mujer en realizar una traducción completa de la obra al inglés.

Wilson fue acusada por algunos de introducir un sesgo feminista en el texto original y, además, su traducción también fue criticada por el uso de un inglés sencillo y accesible. En respuesta, la autora escribió un artículo en The New Yorker donde explicaba que lee el "gran poema de Homero como una descripción compleja y veraz de las dinámicas de género que siguen acechándonos".

EL CASCO DE BATMAN EN LA ANTIGUA GRECIA

El lanzamiento del primer tráiler de la película desató una oleada de críticas por el diseño de las armaduras. Así, muchos señalaban que eran demasiado modernas e incluso que el casco de uno de los guerreros recordaba a la máscara de Batman en El caballero oscuro.

En una entrevista concedida a Time, Nolan defendía este aspecto de la película, asegurando que en aquella época ya había "dagas micénicas de bronce ennegrecido". "La teoría es que probablemente ya se podía ennegrecer el bronce en aquella época. Se toma el bronce, se le añade más oro y plata y luego se utiliza azufre. En el caso de Agamenón, Ellen [Mirojnick], nuestra diseñadora de vestuario, intenta transmitir lo superior que es él con respecto a todos los demás. Eso se consigue mediante materiales que serían muy caros", explicaba el cineasta.

Antes incluso de que viera la luz el mencionado tráiler, el diseño de vestuario ya fue objeto de críticas tras publicarse la primera imagen de Matt Damon como Odiseo. ¿El motivo? Su casco, que algunos criticaron por no corresponderse con cómo lo describe Homero en la Ilíada, donde detalla que está hecho de cuero y adornado con hileras de colmillos de jabalí.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — The Odyssey Movie (@odysseymovie) February 17, 2025

EL BARCO VIKINGO

Un anacronismo que algunos señalaron en redes fue la aparición de un barco vikingo en uno de los avances, pues este pueblo en realidad no habría existido hasta dos milenios después de los acontecimientos de La Odisea. Si bien es cierto que, como muchos han señalado durante estos meses, el relato de Homero no deja de ser ficción, está basado en las tradiciones orales de los griegos micénicos durante la Edad del Bronce Tardía.

"Usar un barco vikingo para La odisea es como hacer que caballeros medievales condujeran coches", escribía un usuario en X.

Using a Viking ships for the Odyssey is like having medieval knights driving cars https://t.co/NlGAK5N9SG — 🏛 𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞𝐧 🏛 (@nonregemesse) July 13, 2026

LUPITA NYONG'O COMO HELENA DE TROYA

La decisión de fichar a una actriz negra para interpretar a Helena de Troya, personaje que a menudo se ha representado en el cine como una mujer blanca y rubia, ha dado pie a críticas en redes sociales, que lograron una repercusión todavía mayor cuando Elon Musk se unió a la conversación.

El billonario se mostró de acuerdo con el comentarista conservador estadounidense Matt Walsh, que escribía en X: "No hay ni una sola persona en el planeta que realmente piense que Lupita Nyong'o sea 'la mujer más bella del mundo'. Pero Christopher Nolan sabe que lo tacharían de racista si le diera el papel de 'la mujer más bella' a una mujer blanca".

True — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2026

Por su parte, la propia actriz, que en la película también encarna a la hermana de Helena de Troya, Clitemnestra, argumentó en una entrevista con ELLE que La odisea es "una historia mitológica". El propio Nolan defendió el fichaje de Nyong'o, destacando su "fortaleza" y su "porte", y admitiendo que estaba "absolutamente desesperado" por que aceptara el papel.

CRÍTICAS TRÁNSFOBAS A ELLIOT PAGE

Antes de que se supiera el papel que interpretaría Elliot Page en La odisea, hubo mucha especulación al respecto, y una de las teorías apuntaba a que interpretaría al legendario guerrero Aquiles, un personaje clave en la Ilíada.

El presentador de Newsmax, Rob Finnerty, criticó duramente la posibilidad de que Page, que salió del armario como hombre trans en 2020, interpretara al "mayor guerrero de la historia". La crítica tuvo eco entre otros comentaristas de derechas y en redes sociales, volviendo a contar también en esta ocasión con el respaldo de Musk.

¿UN RAPERO EN LA ODISEA?

A muchos les desconcertó la decisión de Nolan de elegir al rapero Travis Scott para interpretar a un bardo en La odisea. Nolan explicó el fichaje del artista en una entrevista con la revista Time, señalando que quería hacer un "guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, lo cual es análogo al rap".

UN REPARTO SIN ACTORES GRIEGOS

Al parecer, el actor Michael Vlamis, que tiene un papel secundario en La odisea, es el único intérprete de ascendencia griega que aparece en la cinta. Esto ha sido criticado por algunas personas, que consideraban preferible un elenco con presencia de actores griegos a uno conformado por grandes nombres de Hollywood.

"Quería un reparto a lo grande, contar con los mejores actores", explicó Nolan en una entrevista con Los Ángeles TimeS, añadiendo que contar con rostros conocidos podría ayudar a acercar una historia antigua al público actual.