Lupita Nyong'o responde a los ataques racistas por su fichaje como Helena de Troya en La Odisea: "Es mitología" - MARVEL STUDIOS / UNIVERSAL

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Lupita Nyong'o ha respondido a la controversia generada y a los ataques racistas recibidos por su fichaje como Helena de Troya en La Odisea, la adaptación del poema homérico a manos de Christopher Nolan. La ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud ha defendido la visión del cineasta y ha explicado que no tiene intención de convertir en tema de debate su papel en la película, que llega a los cines el 17 de julio

"No voy a dedicar mi tiempo a pensar en una defensa. Las críticas existirán tanto si me implico con ellas como si no", asegura Nyong'o en una entrevista con ELLE sobre los ataques racistas que siguieron a su elección como la hija de Zeus y Leda y personaje cuya belleza desencadenó el conflicto entre griegos y troyanos. "Chris Nolan ha perdido su integridad", afirmó Elon Musk en enero por el fichaje de una actriz negra para el papel, mientras que el político conservador Matt Walsh sostuvo que "no hay ni una sola persona en el planeta que piense que Lupita Nyong'o sea 'la mujer más bella del mundo'".

Además de recordar que "esta es una historia mitológica", la intérprete de Black Panther y Nosotros rechaza reducir su aproximación al personaje a la idea de "el rostro que lanzó mil barcos", en referencia al papel de Helena de Troya en el arranque de la guerra de Troya.

"La belleza no se puede interpretar. Quiero saber quién es un personaje. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá del aspecto? Eso es lo que ocurre al abordar un texto tan conocido, que ha sido estudiado, interpretado y del que han derivado tantas obras", apunta Nyong'o.

Nyong'o defiende que "nuestro reparto representa al mundo". "Es algo muy especial formar parte de La Odisea porque es grandiosa. Abarca mundos, por eso el reparto es el que es. Estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo", añade la actriz, que señala que "apoyo mucho la intención de Chris con ella y la versión de esta historia que está contando".

El propio Nolan ha defendido la elección de Nyong'o en el mismo texto de ELLE, destacando que "estaba absolutamente desesperado por que Lupita aceptara el papel". "Para el personaje de Helena eran muy importantes la fortaleza y el porte y Lupita hace que parezca fácil", apunta el director de Oppenheimer e Interestelar. "Estoy seguro de que hay muchísima disciplina y entrenamiento detrás de proyectar ese tipo de porte y de hacer sentir la emoción y las capas bullendo bajo el personaje", añade.

"Me sentí profundamente honrada de que confiaran en mí para el papel. Quiero decir, es icónica. ¿Qué más puedo decir?", afirma la intérprete, que evita desvelar detalles concretos sobre la versión que Nolan llevará a la pantalla. Nyong'o también interpretará a Clitemnestra, hermana de Helena de Troya y esposa de Agamenón, un matrimonio marcado por la tragedia en el ciclo mítico griego.

EL REPARTO DE LA ODISEA

El reparto de La Odisea estará encabezado por Matt Damon como Odiseo, el astuto rey de Ítaca que emprende un largo viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya; Tom Holland como Telémaco, su hijo y heredero; Anne Hathaway como Penélope, esposa de Odiseo y reina de Ítaca, que resiste durante años la presión de sus pretendientes; Robert Pattinson como Antínoo, uno de los principales aspirantes a ocupar el lugar del héroe ausente; y Zendaya como Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, así como protectora de Odiseo en su travesía.

Junto a ellos, Charlize Theron encarnará a Calipso, la ninfa que retiene a Odiseo en la isla de Ogigia; Lupita Nyong'o asumirá el doble papel de Helena de Troya y Clitemnestra; Jon Bernthal será Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena; y Benny Safdie interpretará a Agamenón, hermano de Menelao y caudillo de los aqueos durante el conflicto troyano. El elenco también incluye a John Leguizamo como Eumeo, fiel servidor de Odiseo; Himesh Patel como Euríloco, uno de sus hombres de confianza; y Mia Goth como Melanto, doncella vinculada al palacio de Ítaca.

Dirigida y escrita por Nolan, la película cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director.