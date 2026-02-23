Timothée Chalamet confirma su futuro como Paul Atreides tras Dune 3: "Todo era sagrado"

Archivo - El árbol genealógico de Paul Atreides en Dune, explicado - WARNER BROS - Archivo

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Dune: Parte tres, cierre de la trilogía de ciencia ficción basada en las novelas de Frank Herbert y dirigida por Denis Villeneuve. Timothée Chalamet, actor principal de la saga en el papel de Paul Atreides, ha confirmado que la tercera entrega será su última participación en la franquicia y ha subrayado que, precisamente por ello, afrontó el rodaje "como algo sagrado".

"No quería acomodarme ni un solo segundo. Todo era sagrado, era mi última vez haciendo una película de Dune y quería tratarlo como algo sagrado", revela el intérprete durante una conversación con Matthew McConaughey, su compañero de reparto en Interstellar, organizada por Variety y CNN. En esa misma charla, Chalamet indica que, cuando una saga encadena varias entregas, "la gente puede acomodarse, pero yo fui más intenso en la tercera". "Sentí que esa era la inercia natural, así que quise empujar contra eso con todas mis fuerzas", añade.

Dune 3 adapta la segunda novela de Herbert, El mesías de Dune, y retomará la historia 12 años después de los acontecimientos de la película anterior. Chalamet ya adelantó que el relato incorporará un salto temporal relevante y una evolución perceptible del protagonista. "Se supone que hay un cambio en el personaje. Interpreto a alguien 15 o 20 años mayor", desveló.

CHALAMET: DUNE 3 ES LA MÁS "EXTRAÑA"

El protagonista de Marty Supreme y Call Me By Your Name también ha definido Dune: Parte tres como la propuesta "más extraña" de la trilogía, además de considerar que el Paul Atreides adulto se apoya en referentes como el personaje de McConaughey en Interstellar, Heath Ledger en El caballero oscuro y Marlon Brando en Apocalypse Now.

Chalamet no es el único nombre clave de Dune que abandonará la franquicia tras la tercera entrega, pues Villeneuve también reveló que no volverá como director para una hipotética cuarta parte. Por el momento, Warner Bros. no ha anunciado más películas de la saga, pero Herbert escribió seis novelas dentro de este universo de ciencia ficción a las que hay que sumar las publicadas por otros autores.

Además de Chalamet, otros intérpretes que retoman sus personajes en Dune 3 son Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Zendaya (Chani), Florence Pugh (princesa Irulan), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck) y Anya Taylor-Joy (Alia). Pero, a diferencia de Dune 2, los rumores apuntan a que Chalamet y Zendaya no serán los protagonistas de la historia, que pasaría a centrarse en los personajes de Momoa, Taylor-Joy y Pugh.

Respecto a la presencia de Momoa en el reparto, que en la primera entrega dio vida a Duncan Idaho, el aguerrido espadachín mentor de Paul Atreides que moría salvando a este y su madre, Dune 3 no resucitará a su personaje, sino que introducirá unos clones llamados gholas, presentes en la obra de Frank Herbert y creados a partir del ADN de cadáveres.

En cuanto a los nuevos nombres de la saga, Nakoa-Wolf Momoa, hijo del intérprete, dará vida a uno de los vástagos de Paul, Leto II, mientras que Ida Brooke será la hermana de este, Ghanima. Robert Pattinson se ha unido al reparto con un papel todavía por revelar, aunque los rumores apuntan a que se trata del gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.