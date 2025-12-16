Timothée Chalamet confirma el salto temporada en Dune 3 y promete un "cambio interesante" en Paul Atreides - WARNER BROS.

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Está previsto que Dune: Messiah, la tercera entrega de la saga, llegue a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026. Si bien no era ningún secreto que la trama tendría lugar varios años después de los eventos de la segunda cinta, ahora Timothée Chalamet, que encarna a Paul Atreides, ha confirmado la duración de ese salto temporal, adelantando además importantes cambios en su personaje.

En su paso por The Graham Norton Show, el actor fue preguntado por su radical corte de pelo y este explicó que se debía precisamente a su papel en Dune 3. "Se supone que hay un cambio interesante en el personaje. Interpreto a alguien 15 o 20 años mayor", reveló el actor que, si bien se mostró emocionado por esto, también lamentó la pérdida de sus característicos rizos.

"Ya sabes, el pelo, por extraño que parezca, nos importa mucho a todos. Es como parte de nuestra personalidad", señaló Chalamet, apuntando que le había tenido que suplicar al director que no se lo cortase más.

Cabe recordar que, a pesar de que el actor retomará el papel de Paul en la nueva entrega, no será ya protagonista del nuevo filme, como tampoco lo será Zendaya, que encarna a Chani. Y es que se espera que la historia pase a centrarse en otros personajes, como el de Anya Taylor-Joy, que da vida a Alia Atreides (que en la segunda entrega todavía no había nacido) Florence Pugh, que interpreta a la princesa Irulan y Jason Momoa, cuyo personaje de la primera película, Duncan Idaho, podrá volver de entre los muertos gracias a la existencia de una especie de clones llamados gholas.

También forman parte del reparto de Dune 3, Josh Brolin y Rebecca Ferguson, que volverán a dar vida a Gurney Halleck y lady Jessica, respectivamente. Los nuevos fichajes de la entrega incluyen a Robert Pattinson, en un papel aún por revelar (si bien es casi seguro que interpreta al gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale); Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa, como uno de los vástagos de Paul, Leto II y Ida Brooke como la hermana de este, Ghanima.

Se espera que la película adapte la segunda novela de la saga escrita por Frank Herbert, Dune Messiah (en español, El mesías de Dune), aunque el hecho de que la cinta no lleve ese título, así como que el salto temporal sea mayor que el de la obra original, podría significar que la cinta no se ciña solo a ese libro sino que beba de alguno posterior también.