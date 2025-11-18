Timothée Chalamet revela el récord de producción de Dune 3

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Timothée Chalamet, que en Dune: Parte Tres volverá a encarnar a Paul Atreides, ha revelado que ya ha terminado de rodar la película, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Esto marca un récord en los tiempos de producción de la saga, siendo el rodaje más rápido de la misma.

Fue este sábado, en el marco del Vanity Fair Scene Selection Live, conversando con Adam Sandler y tras ver una de sus escenas en Dune, que Chalamet anunció que había terminado de rodar la tercera entrega de la saga basada en la obra de Frank Herbert, apenas unos días antes.

"Me emociona que algo tan extravagante como Dune, me refiero incluso a los temas del libro y a lo psicodélica que es la historia, haya tenido tanta resonancia personal para mí. Incluso se me saltan las lágrimas al ver esto, porque terminé hace solo cuatro días. He crecido con esas películas", explicó el actor.

Timothée Chalamet talks to Adam Sandler about playing Paul Atreides and reveals he wrapped #Dune3 four days ago pic.twitter.com/szDrStZeCO — The Hollywood Reporter (@THR) November 16, 2025

Según señala ScreenRant, el comentario del intérprete significaría que Dune: Parte Tres se ha filmado en 126 días, desde el 8 de julio hasta el 11 de noviembre de este 2025, un tiempo récord para la saga de Denis Villeneuve. Y es que el rodaje de la primera entrega de Dune se extendió 130 días (del 18 de marzo al 26 de julio de 2019) y el de la segunda, 151 días (desde mediados de julio hasta el 12 de diciembre de 2022).

Aunque tanto Chalamet como Zendaya volverán a encarnar a Paul y Chani en Dune: Parte Tres, se espera que tengan un papel menos relevante que en las anteriores cintas y que la historia pase a centrarse en otros personajes, como los de Anya Taylor-Joy, que da vida a Alia Atreides; Florence Pugh, que interpreta a la princesa Irulan y Jason Momoa, cuyo personaje de la primera película, Duncan Idaho, podrá volver de entre los muertos gracias a la existencia de una especie de clones llamados gholas. También retoman sus papeles Josh Brolin (Gurney Halleck) y Rebecca Ferguson (lady Jessica).

Los nuevos fichajes del reparto incluyen a Robert Pattinson, en un papel aún por revelar (si bien se sospecha que podría interpretar al gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale); Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa, como uno de los vástagos de Paul, Leto II y Ida Brooke como la hermana de este, Ghanima.