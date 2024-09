Villeneuve confirma que Alia Atreides (Anya Taylor-Joy) será clave en Dune 3

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

El director de Dune y su secuela, Denis Villeneuve, reveló recientemente que el guion de la tercera película ya está en marcha. La tercera entrega de la saga de ciencia ficción estará basada en El mesías de Dune y, tal como ha revelado el realizador, Alia Atreides (Anya Taylor-Joy) tendrá un papel clave en la cinta.

Alia Atreides hace un breve cameo en la segunda entrega en uno de los sueños proféticos de Paul (Timothée Chalamet) ya que en el momento que se desarrolla Dune 2 ya ha sido concebida pero aún no ha nacido. Ahora, Villeneuve ha confirmado que reaparecerá con mayor peso en la próxima película.

En la primera parte, se desvela que la madre de Paul Atreides, Lady Jessica, está embarazada del hijo del difunto duque Leto (Oscar Isaac). Cuando los Fremen acogen a los supervivientes de la masacre de Harkonnen, Jessica acepta convertirse en la nueva Reverenda Madre de la tribu y bebe el Agua de la Vida.

Esto le da a Jessica el poder de ver el futuro y un conocimiento increíble de las generaciones anteriores, al mismo tiempo que despierta habilidades sobrehumanas en su bebé, quien comienza a comunicarse con su madre y aparentemente a influir en sus acciones. Cuando Paul ingiere el mismo líquido más adelante en la película, tiene una visión de su hermana Alia, ya adulta, junto a un océano en Arrakis. Ella le dice a su hermano que le quiere y que le está esperando. Además, en las novelas de Frank Herbert, Alia también es un personaje clave.

Durante una aparición en el podcast Little Gold Men, Denis Villeneuve compartió su visión sobre la saga y dejó caer que quizá no dirigiría la tercera entrega. "Primero, es importante que la gente entienda que para mí fue realmente un díptico. Realmente fueron un par de películas que serán la adaptación del primer libro. Eso está hecho y se acabó. Si hago una tercera, que está en proceso de escritura, no será como una trilogía. Es extraño decir eso, pero si vuelvo, es para hacer algo que sea diferente y que tenga su propia identidad", explicó.

"Escucha, si Dune: Messiah sucede, habrán pasado muchos años para mí en Arrakis y me encantaría hacer otra cosa", concluyó el cineasta. Con más de 700 millones de dólares de recaudación, Dune: Parte 2 es una de las películas más taquilleras del año.

La saga continuará expandiéndose no solo en la gran pantalla, sino también en streaming con Dune: La Profecía, la serie precuela ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos narrados en las dos películas de Villeneuve centrada en las Bene Gesserit que llegará a Max en noviembre.