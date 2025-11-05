Robert Pattinson se sincera sobre el rodaje de Dune 3 en el desierto: "Ni una sola neurona en funcionamiento"

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Dune: Parte Tres contará con nuevas incorporaciones a su elenco, entre ellas, la de Robert Pattinson. La cinta comenzó su rodaje el pasado mes de julio, con vistas a estrenarse el 18 de diciembre de 2026 y el actor ha compartido su experiencia filmando en el desierto.

"Cuando estaba rodando Dune, hacía tanto calor en el desierto que no podía plantearme nada", explicó Pattinson en una entrevista concedida a IndieWire. "Y era tan relajante, como si mi cerebro no funcionara, no tenía ni una sola neurona en funcionamiento. Y solo escuchaba a Denis [Villeneuve]: '¡Lo que tú quieras!'", recordó.

Por el momento no se ha confirmado qué papel encarnará el actor de The Batman en el filme de Villeneuve, pero se espera que interprete al gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale.

Pattinson no ha sido el único actor que ha compartido su experiencia trabajando en la saga cinematográfica basada en la obra de Frank Herbert y es que ya en anteriores entregas, distintos miembros del elenco se refirieron a las duras condiciones de rodaje. "Había 43 grados y hacía mucho calor", rememoró Austin Butler el año pasado, hablando del rodaje de Dune: Parte Dos en declaraciones a Entertainment Weekly.

"Llevaba la peluca calva y estaba entre dos platós que eran simplemente cajas grises con paredes de 60 metros y arena. Se convirtió en un microondas. Había gente que se desmayaba por golpes de calor. Y eso fue solo en mi primera semana", relató Butler. Por su parte, Zendaya reveló a W Magazine que ella misma había sufrido un golpe de calor por no haber bebido la suficiente agua.

Zendaya volverá a encarnar a Chani en Dune: Parte Tres, si bien se espera que tenga un papel menos relevante que en las anteriores entregas. También retoman sus roles Timothée Chalamet (Paul Atreides), Florence Pugh (princesa Irulan), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Anya Taylor-Joy (Alia) y Rebecca Ferguson (lady Jessica). Junto a Pattinson, se incorporan al reparto del tercer filme Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa, que dará vida a uno de los vástagos de Paul, Leto II y Ida Brooke como la hermana de este, Ghanima.