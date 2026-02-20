El augurio de Matthew McConaughey que sacude Hollywood: "¿Tendremos en cinco años un Oscar al mejor actor de IA?" - CONTACTO

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

El ganador de un Oscar Matthew McConaughey está convencido de que llegará un día en que los actores compitan con la Inteligencia Artificial en los premios de la Academia, quizá incluso en su misma categoría. Reflexionando sobre la presencia que tendrá la herramienta en el futuro de la industria cinematográfica, el intérprete animó a sus compañeros de profesión más jóvenes a prepararse y protegerse.

"Ya está llegando. Ya está aquí", aseguró McConaughey durante un evento organizado por Variety y la CNN en la Universidad de Texas, en respuesta a un estudiante que le preguntó por la IA. "No lo niegues. No bastará con quedarse al margen y hacer un llamamiento moral diciendo: 'No, esto está mal'. No va a durar. Hay demasiado dinero que ganar y es demasiado productivo", razonó.

El actor, cuya icónica frase de Movida del 76, "alright, alright, alright" (traducida al español como "está bien, está bien, está bien" o "de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo"), pretende convertir en marca registrada para impedir su uso indebido por parte de la IA, animó a todos a seguir su ejemplo. "Por eso digo: sé dueño de ti mismo. Tu voz, tu imagen, etcétera. Conviértelo en marca registrada. Haz lo que sea necesario para que, cuando llegue el momento, nadie pueda robarte", exhortó.

MCCONAUGHEY: "LA IA SE INFILTRARÁ EN FORMAS QUE NI SIQUIERA VEMOS"

Hablando sobre posibles escenarios que podría propiciar la IA en el futuro y reflexionando sobre la posibilidad de que "reemplace" a los actores, McConaughey expresó que también podría irrumpir en los premios. "Sin duda alguna, va a infiltrarse en nuestra categoría. ¿Se convertirá en otra categoría? ¿Tendremos, dentro de cinco años, la mejor película de IA? ¿El mejor actor de IA?", se preguntó, inclinándose por la idea de que se convierta en otra categoría.

"[La IA] Estará ante nosotros de formas que ni siquiera vemos. Va a ser tan buena que no notaremos la diferencia. Esa es una de las grandes preguntas en este momento: la cuestión de la realidad. Es más difusa que nunca, lo cual es muy emocionante, en mi opinión, pero también da miedo", expuso el intérprete de filmes como Dallas Buyers Club o Interstellar. "Preparaos para ello. Mantened vuestro propio rumbo, para que al menos tengáis capacidad de decisión cuando empiece a traspasar los límites", aconsejó.

Por su parte, Timothée Chalamet, también presente durante el evento, se dirigió a los estudiantes: "Va a ser una guerra que tendremos que librar todos juntos, suena conflictivo, no es mi intención decirlo así, pero es una responsabilidad doble". "Dependerá de vuestra generación, y en cierta medida de la mía, saber cómo integrarlo de forma ética, si es que se puede, o eliminarlo", expresó.