Timothée Chalamet anticipa el destino de Paul Atreides en Dune Parte 3 - WARNER BROS.

MADRID, 27 Dic. (CulturaOcio) -

Dune: Messiah, la tercera entrega de la saga basada en las novelas de Frank Herbert, tiene fijada su fecha de estreno en salas para el 18 de diciembre de 2026. Timothée Chalamet, que vuelve a encarnar a Paul Atreides bajo la dirección de Denis Villeneuve, ha dejado entrever ahora cuál será el destino de su personaje en la cinta y cómo ha evolucionado tras el final del segundo filme.

"Sin desvelar demasiado sobre Dune: Parte Tres, diré que interpreto a un Paul más adulto, alguien marcado por años de liderazgo y que carga con ese peso", afirmó Chalamet a Gamesradar. "Es distinto", explicó.

"No quiero decir demasiado, pero diré que Denis ha dado en el clavo al entender el desafío que supone", prosiguió Chalamet. "Su visión del mundo y el desarrollo del guion, con los que yo tengo muy poco que ver, tenían presente los desafíos que suponía hacer una tercera película", afirmó.

El hecho de que Chalamet encarne ahora a una versión más madura de Paul va en sintonía con sus recientes declaraciones en The Graham Norton Show, donde fue abordado sobre su radical corte de pelo. Chalamet aseguró que este se debía a su papel en Dune 3. "Se supone que hay un cambio interesante en el personaje. Interpreto a alguien 15 o 20 años mayor", aseveró el protagonista de Marty Supreme, filme que, dirigido por Josh Safdie, verá la luz el 30 de enero.

"Ya sabes, el pelo, por extraño que parezca, nos importa mucho a todos. Es como parte de nuestra personalidad", señaló Chalamet, apuntando que le había tenido que suplicar al director que no se lo cortase más. Asimismo, conviene recordar que, aunque Chalamet retomará en Dune 3 el papel de Paul Atreides, no será el protagonista, al igual que Zendaya, quien volverá a dar vida en ella a Chani.

Ya en sus dos primeras entregas, Dune mostró la evolución de Paul que pasó de ser un joven recién llegado a Arrakis y perseguido ha convertirse en Muad'dib, el líder de los Fremen, para después, al final de la segunda película, ascender como la profética figura de Lisan al-Gaib.

De hecho, se espera que la trama de Dune 3 se enfoque ahora en otros personajes, como el de Anya Taylor-Joy, que da vida a Alia Atreides, la cual no había nacido aún en Dune: Parte 2; Florence Pugh, que interpreta a la princesa Irulan; y Jason Momoa, cuyo personaje en la primera cinta, Duncan Idaho, podrá regresar de entre los muertos gracias a la existencia de una especie de clones llamados gholas.

También forman parte del reparto de Dune: Messiah Josh Brolin y Rebecca Ferguson, que volverán a dar vida a Gurney Halleck y lady Jessica, respectivamente. Los nuevos fichajes de esta entrega incluyen a Robert Pattinson, en un papel aún por revelar (si bien es casi seguro que interpreta al gran antagonista, un danzarín de rostro o cambiaformas llamado Scytale); Nakoa-Wolf Momoa, hijo de Jason Momoa, como uno de los vástagos de Paul, Leto II; e Ida Brooke como la hermana de este, Ghanima.