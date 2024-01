The Marvels ya es oficialmente el mayor fracaso de la historia del UCM

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

The Marvels, dirigida por Nia DaCosta, llegó a los cines el pasado mes de noviembre. A punto de terminar su octava semana en cartel, la cinta se ha convertido en la película de Marvel menos taquillera de la historia.

En su primer fin de semana en cartel, la cinta solamente recaudó 46,1 millones de dólares. Con un presupuesto aproximado de 220 millones, a día de hoy la taquilla acumulada a nivel mundial es de 205,8 millones. La película menos taquillera de Marvel era anteriormente El increíble Hulk, estrenada en 2008 y que acumuló 264,7 millones en la taquilla global.

Este dato sitúa muy de cerca a The Marvels con Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), que recaudó 205,3 millones de dólares en todo el mundo y que, tal como señala CRM, sugiere que las películas de superhéroes protagonizadas por mujeres siguen generando poco interés.

En cuanto a la posible causa de su fracaso, el CEO de Disney, Bob Iger, lo achacó a sus condiciones de rodaje. "The Marvels se rodó durante el COVID. No había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos que realmente supervisan lo que se hace día tras día", declaró durante una charla organizada por The New York Times.

Aparentemente, mientras The Marvels estaba en posproducción la directora no estaba presencialmente para terminar la cinta. "Ellos sabían desde el principio que tenía una obligación: una película con luz verde y gente esperándome. Y retrasé eso. Luego lo retrasé de nuevo y luego lo retrasé de nuevo. Al final, todos sabíamos que si The Marvels se volvía a retrasar, no estaría en Los Ángeles para hacer el resto en persona", declaró DaCosta en una entrevista con el canal de YouTube Jake's Takes.

Por su parte, la actriz Iman Vellani, que encarna a Kamala Khan, ha dejado claro que no le preocupa el desempeño en taquilla de la cinta. "No quiero centrarme en algo que ni siquiera está bajo mi control, porque ¿cuál es el punto? Eso es cosa de Bob Iger. Eso no tiene que ver conmigo", contó a Yahoo Entertainment.

"Estoy contenta con el producto terminado y la gente que me importa disfrutó la película. Realmente es un buen momento para ver esta película, y eso es todo lo que podemos pedir. Tiene superhéroes, tiene lugar en el espacio, no es tan profunda y va de trabajo en equipo y hermandad. Es una película divertida y estoy muy feliz de poder compartirla con la gente", añadió.