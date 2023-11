Crisis en Marvel que cambia su calendario de estrenos y retrasa Deadpool 3, Capitán América 4, Thunderbolts y Blade

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Después de 118 días, la huelga del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) ha llegado a su fin. La vuelta al trabajo es inminente, pero, las semanas de paro sin duda han afectado al sector, y prueba de ello es el cambio que ha hecho Marvel en el calendario de estrenos de su Fase 5.

Tal como señala Variety, Disney ha anunciado las nuevas fechas de estreno para algunos de los esperados títulos de Marvel. Deadpool 3 iba a llegar a las salas el 3 de mayo de 2024, pero se ha retrasado hasta el 26 de julio. La cuarta entrega de Capitán América, Captain America: New World Order, ha pasado del 26 de julio de 2024 al 14 de febrero de 2025. Asimismo, Thunderbolts ya no se lanzará el 20 de diciembre de 2024, sino que llegará el 25 de julio de 2025. También estaba previsto que Blade se lanzara el 14 de febrero de 2025, pero su estreno se ha aplazado al 7 de noviembre de 2025.

Estos cambios implican un hecho casi histórico para la franquicia, ya que Deadpool 3 será la única película del Universo Cinematográfico Marvel que llegará a los cines en 2024. Será la primera vez desde 2012 que Marvel Studios solo lanza una película en el año, que en 2012 fue Los Vengadores. Dado que se espera que Deadpool 3 reanude su grabación muy pronto, el retraso hasta el verano de 2025 tiene sentido, ya que es probable que quede mucho trabajo de postproducción pendiente una vez que se complete el rodaje.

Este calendario también plantea la pregunta de si Los 4 Fantásticos, Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars podrían tener nuevas fechas después de este reciente anuncio. Los Cuatro Fantásticos está programada para el 2 de mayo de 2025 y no se conoce su reparto hasta el momento, por lo que parece poco probable que mantenga su fecha. A pesar de que ya hay un equipo creativo para Avengers: The Kang Dynasty, aún no hay director para Avengers: Secret Wars, lo que puede ser un motivo para retrasar al menos esta última cinta.

Puede que la decisión de lanzar únicamente una película del UCM en 2024 sea un movimiento inteligente, dados todos los problemas que ha tenido el estudio capitaneado por Kevin Feige en los últimos tiempos, especialmente relacionados con la calidad de los efectos especiales y la saturación del público por la enorme cantidad de contenido marvelita. El género de superhéroes ha sumado varios fracasos en taquilla en 2023 y cintas como Ant-Man y la Avipa: Quantumanía no alcanzaron las expectativas, y dar un descanso a la audiencia podría reavivar el interés de cara a 2025.