Archivo - The Marvels: Maravillosas sí, pero... ¿Demasiado caras? - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Varios meses después del estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, desde el 9 de noviembre está en los cines la nueva entrega del Universo Cinematográfico Marvel: The Marvels. Nia DaCosta dirige la secuela de Capitana Marvel, cuyo presupuesto ha generado gran polémica semanas antes de su esetreno.

Todo después de que un artículo publicado por Vanity Fair aseguró que The Marvels era, junto a las dos primeras entregas de Ant-Man, la película más barata de Marvel con un prespuesto de 130 millones de dólares. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La cinta dirigida por Nia DaCosta cuenta, según informó después Forbes, con uno de los presupuestos más elevados para una producción del UCM. Pero... ¿Por qué?

En principio se reveló que The Marvels le había costado a la Casa de las Ideas cerca de 130 millones de dólares. Un presupuesto bastante más bajo que el de otras producciones del Universo Cinematográfico Marvel. Pero según ha publicado Forbes, la película dirigida por DaCosta tenía asignados alrededor de los 270 millones de dólares.

Una desorbitada cifra que convierte a The Marvels en la cuarta producción más cara del estudio liderado por Kevin Feige y la película que no es de Vengadores más costosa de todo el UCM. Sin embargo, la inevitable pregunta que se hacen los seguidores marvelitas es la de por qué The Marvels cuenta con un coste tan elevado de producción.

Por una parte, no hay que olvidar que al igual que en franquicias como Guardianes de la Galaxia o Thor, gran parte de la trama de la cinta de DaCosta transcurre en el espacio. Esto significa que una gran porción de su presupuesto se asigna al CGI para recrear esos escenarios, además de los aspectos de muchos personajes alienígenas... e incluso el sonido.

No obstante, también existen otras razones, algunas tan esenciales como la partida adjudicada a la promoción la película o los sueldos del elenco principal de The Marvels, formado por Brie Larson (Carol Danvers), Imán Vellani (Ms. Marvel) y Teyonah Parris (Mónica Rambeau). A esto, además, hay que sumarle el hecho de que DaCosta ha rodado su película en diferentes escenarios como Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos.

Teniendo en cuenta todos estos factores, resulta comprensible que The Marvels requiriese un mayor presupuesto que otras películas de la Casa de las Ideas, y posicionándose cerca de los 356 millones de dólares que le costó a Joe y Anthony Russo Vengadores: Endgame, la que es hasta la fecha la producción más cara del UCM.

Pero también está la tendencia de que las películas de superhéroes son cada vez de mayor envergadura. Y, por tanto, requieres de grandes efectos especiales, lo que se traduce en un más que significativo incremento del coste de producción.

"Carol Danvers (Brie Larson), alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero unas consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus obligaciones la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de su superfan de Jersey, Kamala Khan (Iman Vellani), también conocida como Ms. Marvel, y los de su sobrina, a la que llevaba tiempo sin ver, la Capitana Monica Rambeau (Teyonah Parris). Juntas, este insólito trío deberá formar un equipo y aprender a trabajar unidas para salvar el universo", reza la sinopsis oficial del filme.

Además de las mencionadas actrices, el elenco de The Marvels también incluye a Zawe Ashton, Park Seo-joon, Samuel L. Jackson y Tony McCarthy.