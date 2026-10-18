Archivo - Spider-Man 5 ya tiene director tras el éxito de Brand New Day - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, la última entrega de de la saga protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, lleva acumulados casi 2.500 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Ahora parece que, tras su éxito en taquilla, la quinta entrega de la franquicia arácnida ya tiene a su director.

Según Deadline, como parte de su reportaje dedicado a Cretton, quien llevará a la gran pantalla la mítica serie de acción Hawai 5.0 para Paramount Pictures estaría al frente de la dirección en Spider-Man 5. Al parecer, el director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos tiene muchos proyectos en marcha y, entre ellos, se encuentran una película de Naruto y también la quinta entrega de la franquicia arácnida protagonizada por Holland.

La elección de Cretton, aún sin confirmarse oficialmente como director de Spider-Man 5 no es ni mucho menos sorprendente. Según le reveló la productora Amy Pascal al medio el pasado agosto, el director hizo "un trabajo extraordinario".

"Lo que caracteriza a Destin es que todo lo que hace nace de un lugar de autenticidad y de emoción", expresó. "Cuando nos reunimos con él por primera vez, quedó muy claro que tenía que ser el director de esta película. La mejor manera de hacer una gran película es trabajar con un gran director. Esa es la verdad", añadió Pascal. Asimismo, aseguró que todavía no hay guionistas, aunque, si depende de ellos, Cretton sería el director.

En cuanto a la fecha de estreno de la película, aún está en el aire. "Todavía no tenemos fecha. Normalmente pasan un par de años, pero el año que viene se estrena una película del Spider-Verso", afirmó Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo (CEO) de Sony Pictures Entertainment, en una entrevista con Variety.

Es decir, que, teniendo en cuenta que en junio de 2027 llegará Spider-Man: Más allá del multiverso, el final de la aclamada trilogía de animación centrada en el personaje de Miles Morales, todo indica que la secuela de Spider-Man: Brand New Day podría llegar, como muy pronto, en 2028. Y tampoco es seguro, ya que para ese mismo año Marvel Studios tiene previstos tres grandes estrenos: el reinicio de X-Men, la nueva versión de Ghost Rider con Ryan Gosling y Black Panther 3, por lo que 2029 sigue pareciendo más probable.

NUEVOS DETALLES DE LA TRAMA DE SPIDER-MAN 5

No obstante, uno de los aspectos que seguramente explore la trama de Spider-Man 5 será el ambiguo desenlace de la relación entre Peter Parker y Ned Leeds en Brand New Day. En agosto, Cretton también le explicó al medio que no pretenden "torturar al público con la ambigüedad" y aseguró que, aunque la película termina dejando la historia abierta, la emoción que transmite ese momento es muy clara: "Hay una sensación muy clara de alegría, la justa, y entonces la pantalla se funde en negro".

"He visto las teorías y me encantan", afirmó Cretton, que empezará a rodar la película de Naruto en 2027. "Creo que son geniales y no quiero poner fin a esa conversación dando mi propia opinión al respecto. Sabiendo que habrá otra película, ese debate continuará en la sala de guionistas mientras decidimos, si finalmente lo hacemos, qué vamos a hacer a continuación. Eso es lo que hace tan especiales a estas películas. Los fans están completamente implicados y todos los que trabajamos en ellas estamos pendientes de todo lo que dicen", aseguró.