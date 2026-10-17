Hay un personaje de Marvel que aún recuerda a Peter Parker... Y no es un agujero de guion del UCM - SONY PICTURES

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha abierto un nuevo capítulo en la vida de Peter Parker (Tom Holland) tras los acontecimientos de No Way Home, que le llevaron a pedir al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que lanzara un hechizo para borrar su identidad de la memoria de todo el mundo, incluidos Ned (Jacob Batalon) y MJ (Zendaya). Para sorpresa de todos, Marvel ha desvelado que sí hay un personaje que recuerda quién es y, no, no se trata de ningún agujero de guion del UCM.

En una entrevista con ET, Paul Bettany, que volverá a interpretar al androide Visión en VisionQuest, que llegará el 14 de octubre a Disney+, y la actriz Emily Hampshire abordaron algunos detalles sobre la serie de Marvel.

Entre ellos, que el cerebro del Vengador y marido de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) está formado por distintas inteligencias artificiales que representan diferentes rasgos de personalidad o ideas.

Así se muestra también en un nuevo vídeo entre bastidores de VisionQuest, en el que Hampshire explica el papel que desempeñan estas IA dentro del cerebro de Visión. Una de ellas es E.D.I.T.H., a la que la actriz dará vida en la serie.

E.D.I.T.H.: EL VÍNCULO CON SPIDER-MAN Y SU RELACIÓN CON VISIÓN

Se trata de la inteligencia artificial desarrollada por Tony Stark (Robert Downey Jr.) y que este dejó en manos de Peter Parker tras su muerte, tal y como se mostró en Spider-Man: Lejos de casa. En una de las secuencias del vídeo, como puede apreciarse, el sintezoide interactúa con esta inteligencia artificial. Visión expresa lo difícil que le resulta ser padre y "lidiar con adolescentes".

"Y que lo digas: mi primer jefe era un estudiante de tercer curso de secundaria", responde E.D.I.T,H.. Aunque pueda parecer una simple broma, esta frase esconde, en realidad, una revelación de gran importancia.

E.D.I.T.H. se refiere, claramente, a Peter, ya que fue quien tomó el control de la IA en Lejos de casa. Que todavía recuerde al héroe demuestra que el hechizo del Doctor Strange no afecta a las inteligencias artificiales como al resto de personas que conocían su identidad, un matiz sobre sus efectos que el UCM no había abordado hasta ahora.

Este detalle podría cobrar importancia en futuras películas, como Spider-Man 5, ya que E.D.I.T.H. podría ser clave para que Peter demuestre que realmente fue Spider-Man y que el hechizo del Doctor Strange hizo que todos olvidaran su identidad. Además, da una idea de todo lo que podría deparar la serie, que explorará la evolución de distintas inteligencias artificiales del UCM, como Ultrón, F.R.I.D.A.Y. o J.A.R.V.I.S., y sus consecuencias para personajes como Tommy Maximoff, Wanda y otros.