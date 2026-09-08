¿Es Tom Holland la nueva gran estrella del DCU? James Gunn responde

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Holland ha vuelto a interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, que ya lleva más de 2.400 millones de dólares en todo el mundo. El actor ha interpretado al trepamuros desde hace una década y James Gunn ha abordado la posibilidad de ficharlo para interpretar un papel en su Universo DC.

"No estoy seguro de que Tom, que tiene 30 años, quiera pasar de Spider-Man a Aqualad", dejó caer Gunn en Threads tras ser abordado por un fan comentando que podía imaginar a Holland como varios héroes del DCU.

A saber: Beast Boy, Kid Flash, Speedy, Aqualad, uno de los Robins, Kyle Rayner, Brainiac 5 o Mon-El. La respuesta de Gunn, además de algo irónica, se antoja, de hecho, bastante lógica.

Y es que, tras haber interpretado a uno de los superhéroes más célebres del mundo, resulta improbable que Holland aceptase ahora dar vida a otro héroe. Especialmente si se trata de un personaje mucho menos conocido que Spider-Man, como el joven héroe acuático de DC.

James Gunn responded to a fan who asked whether Tom Holland will have a role in the DCU.



“Not sure 30-year-old Tom wants to follow up Spider-Man with Aqualad.” pic.twitter.com/SRZuQxCIAR — Nerd Talks (@Nerd_Talks_) September 7, 2026

La mayoría de los personajes propuestos por los fans también son jóvenes. Kid Flash, Speedy, Aqualad y los distintos Robin son los protegidos y respectivos compañeros de Flash, Green Arrow, Aquaman y Batman en su lucha contra el crimen y otras amenazas. Por su parte, Beast Boy, cuyo verdadero nombre es Garfield Logan, forma parte de los Jóvenes Titanes, mientras que Mon-El pertenece a la Legión de Superhéroes.

HOLLAND SEGUIRÁ COMO SPIDER-MAN SIEMPRE QUE MARVEL ASÍ LO QUIERA

En cualquier caso, y pese a que a muchos les gustaría ver a Holland en el DCU de Gunn y Peter Safran, con Brand New Day superando los 2.400 millones de dólares en la taquilla mundial, todo apunta a que el actor seguirá formando parte del UCM más allá del filme de Destin Daniel Cretton.

De hecho, el pasado mes de julio, el actor ya dejó claro que está dispuesto a continuar interpretando al trepamuros mientras Marvel quiera. "Lo haré mientras ellos quieran que lo haga. Así que, si esta película funciona bien, supongo que ya veremos", expresó Holland en declaraciones a The Hollywood Reporter.