Sony confirma Spider-Man 5, su fecha de estreno y el secreto tras el taquillazo de Brand New Day

Archivo - Tom Holland vuelve a 'spoilear' Spider-Man: Brand New Day y revela que hay una persona que no ha olvidado a Peter Parker - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegó a los cines el pasado 29 de julio con Tom Holland retomando su papel de Peter Parker y desde entonces lleva ya más de 2.400 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Ahora, los directivos de Sony Pictures, ha salido a la palestra para revelar cuál es el secreto del éxito de la cinta y para dar algunas pistas sobre la quinta entrega de la saga.

"Para empezar, no puedo equivocarme siempre. Va en contra de la ley de las probabilidades", afirmó con ironía Tom Rothman director ejecutivo de la división cinematográfica Sony Pictures Motion Picture Group a Variety durante la Cumbre Lumiere en Francia. "Para que se consiga un resultado así, todo tiene que funcionar a la perfección", añadió Rothman, quien también elogió al equipo "increíblemente talentoso" que ha trabajado en las películas.

Entre ellos, el protagonista Tom Holland, del que destacó "ha sido nuestro socio en este proyecto durante más de una década", así como el apoyo recibido por parte de Disney y Marvel. En cuanto a Spider-Man 5, que el estudio da por segura, la fecha de estreno aún está en el aire. "Todavía no tenemos fecha. Normalmente pasan un par de años, pero el año que viene se estrena una película del Spider-Verso", afirmó Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo (CEO) de Sony Pictures Entertainment.

Es decir, que teniendo en cuenta que en junio de 2027 llegará Spider-Man: Más allá del multiverso, el final de la aclamada trilogía de animación centrada en el personaje de Miles Morales, todo indica que la secuela de Spider-Man: Brand New Day podría llegar, como muy pronto, en 2028.

Y tampoco es seguro ya que para ese mismo año Marvel Studios tiene previstos tres grandes estrenos: el reinicio de X-Men, la nueva versión de Ghost Rider con Ryan Gosling y Black Panther 3, por lo que 2029 sigue pareciendo más probable. No obstante, estas declaraciones de Ahuja dejan claro que Sony está debatiendo y planificando activamente Spider-Man 5.

EL SECRETO TRAS EL ÉXITO DE SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

En lo referente a por qué los espectadores acudieron en masa a ver Spider-Man: Brand New Day, Rothman fue claro en su respuesta. "No es tanto una película de superhéroes, sino una película sobre una 'superpersona'", afirmó. "La razón por la que la película ha conectado con el público de todo el mundo es que habla de un chico solitario... En realidad, trata sobre la amistad. Es una historia muy humana y muy emotiva", explicó a continuación.

"Tiene mucha acción y espectáculo, pero ese no es el secreto. La clave está en que cuenta una historia con la que casi todo el mundo puede sentirse identificado", argumentó Rothman. El ejecutivo puso como ejemplo del interés del público por volver a las salas de cine el buen rendimiento que han tenido este verano cintas del calibre de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, el thriller Obsession y Toy Story 5.

De hecho, considera que, por primera vez desde el duro varapalo que supusieron para la industria los cierres provocados por la pandemia de COVID-19 y las huelgas de guionistas y actores de 2023, se ha mantenido un flujo constante de grandes estrenos de géneros muy diversos, más allá del cine de superhéroes. En este sentido, Rothman subrayó que Spider-Man: Brand New Day se ha construido en torno a la dimensión emocional de Peter Parker, después del importante giro que experimentó la historia al final de No Way Home, estrenada en 2021.