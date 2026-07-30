¿Aparece Miles Morales En Spider-Man: Brand New Day? - SONY PICTURES

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ya está en cines. La cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland arrasa en taquilla con una aventura cargada de acción, sorpresas y cameos inesperados. Y entre todos los guiños, referencias y rostros conocidos que desfilan por sus más de horas de metraje, no es descabellado pensar que el filme haya presentado ya al sucesor de Peter Parker: Miles Morales.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el tramo final de la película, tras el enfrentamiento final del que Peter Parker se recupera en el hospital, el personaje de Holland despierta en compañía de Frank Castle. Con sus adustas formas habituales, Castle le comenta que a las puertas se concentran cientos de personas que rezan por su mejoría definitiva.

Con Peter ya recuperado, es el propio Frank quien idea una estratagema para que el héroe, del que solo él y unas pocas personas más conocen su rostro, pueda abandonar el centro hospitalario de forma anónima.

Así, mientras el personaje de Holland sale tranquilamente por la puerta, nadie repara en él pese a sus múltiples heridas en el rostro. Y es que varios pisos más arriba, The Punisher ha comenzado con su engaño masivo poniéndose la máscara de Spider-Man y saludando desde la ventana. Entonces, mientras la euforia colectiva se desata con la multitud aplaudiendo y vitoreando a su héroe, un anónimo Peter Parker se mezcla con la muchedumbre sin llamar la atención de casi nadie.

¿ES MILES MORALES EL NIÑO AL QUE SALUDA PETER PARKER EN SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY?

Y es ese "casi" el importante, ya que sí que hay alguien que se vuelve hacia él: un niño que le saluda con su cara radiante y llena de ilusión y al que Peter devuelve el saludo. ¿Saludar a un niño delante de toda una multitud? ¿De qué les suena esto a los fans de Marvel?

Efectivamente y sí. Como muchos ya habrán adivinado, no es difícil ver en esta escena un paralelismo con la del niño con una máscara de Iron Man puesta en la Stark Expo al que el personaje de Robert Downey Jr. saluda en Iron Man 2. Ese niño era, tal y como confirmó oficialmente Marvel Studios, el joven Peter Parker. Era él el mismo niño al que, años después, Tony Stark, ficharía para su bando en Civil War y guiaría en su primera aventura en solitario, Spider-Man: Homecoming.

Teniendo en cuenta todos estos factores -y algún otro que explican los siguientes párrafos-, la ilusión dispara la imprudencia para, no sin muchas reservas, lanzar al aire la gran pregunta: ¿Y si el niño al que saluda Peter Parker es Miles Morales, el joven que se convertirá en el nuevo Spider-Man?

TOM HOLLAND QUIERE SER EL MENTOR DE MILES MORALES

No hay que olvidar que Tom Holland ha hablado muy recientemente -y de forma bastante clara- de su "deseo de traer a Miles Morales a la pantalla" y de poder ejercer como mentor del nuevo Spider-Man, mientras que Kevin Feige se ha limitado a reconocer la importancia de Miles y a insinuar que su futuro en imagen real llegará, pero sin concretar fechas ni proyectos específicos.

"Sin duda tengo muchas ganas de llevar a Miles Morales a la pantalla y, ya sabes, guiar al joven afortunado que consiga ese papel, tal como Robert Downey Jr. lo hizo conmigo. Creo que sería una forma fantástica de terminar mi etapa como Spider-Man", afirmó Holland en una entrevista reciente con AP durante la promoción del filme.

Por su parte, Feige se ha mostrado más prudente aunque admite que Miles Morales, tarde o temprano, tendrá su turno dentro del MCU y que, aunque su presencia de momento esté más ligada al Spider-Verso de animación, ya han tenido "muchos debates en profundidad" sobre el personaje

"Tenemos planes para Miles, y creo que una película de Spider-Man en imagen real tiene ese objetivo: contar con Miles en algún momento, cuando termine el Spider-Verso de animación", afirmó el presidente de Marvel Studios en una entrevista concedida a Watching Hollywood en la que adelantó que ya están "pensando y hablando de más aventuras de Spider-Man, sin tener en cuenta acuerdos o contratos".

"Hemos tenido debates en profundidad sobre de qué deberían tratar las próximas dos, tres, cuatro y cinco películas de Spider-Man", concluye Feige que parece apuntar que el salto de Miles Morales a las películas de imagen real que forman parte del UCM no es cuestión de "si lo hará o no", sino de "cuándo".