Black Panther 3 se estrenará en 2028 con David Jonsson como el hijo de T'Challa (Chadwick Boseman)

Letitia Wright, David Jonsson And Winston Duke Speak Onstage During The Marvel Studios Panel At 2026 San Diego Comic-Con - JESSE GRANT/GETTY IMAGES FOR DISNEY

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y el director Ryan Coogler anunciaron el sábado, durante el panel del estudio en la Comic-Con de San Diego, que Black Panther 3 se estrenará en cines el 15 de diciembre de 2028. Además, también revelaron que David Jonsson interpretará a la versión adulta del hijo de T'Challa, personaje que encarnó el difunto Chadwick Boseman en la película original de 2018.

Ryan Coogler subió al escenario para confirmar no solo que vuelve a dirigir la tercera película de Black Panther, sino que se rodará en 70 mm. También se confirmó la participación en la película de Letitia Wright como Shuri y de Winston Duke como M'Baku.

Además, ofreció nuevos detalles sobre la trama y reveló que la película estará protagonizada por el hijo ya adulto de T'Challa, que tras debutar como un niño en Black Panther: Wakanda Forever, ahora estará interpretado por Jonsson. El actor de títulos recientes como La larga marcha o Alien: Romulus, y también formó parte del reparto principal de las dos primeras temporadas de Industry, será el nuevo Pantera Negra del Universo Cinematográfico Marvel

"Quiero daros las gracias de todo corazón: gracias, Ryan; gracias, Kevin; gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme", dijo Johnson ante un publico entregado y mientras se escuchaban cánticos de Wakanda.

Ryan Coogler introduces the new #BlackPanther, David Jonsson.



Black Panther 3 arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/npOXtW76UW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

EL HIJO SECRETO DE BLACK PANTHER

Black Panther: Wakanda Forever terminó con la revelación de que el T'Challa de Boseman tenía un hijo pequeño con Nakia, el personaje de Lupita Nyong'o. El pequeño, presentado en la escena post-créditos de la película, vie en Haití con el nombre de Toussaint, oculto lejos de Wakanda y las presiones de la corte, aunque el propio niño revela que su nombre real en wakandiano es T'Challa, igual que el de su padre.

Es posible que Marvel utilice algún tipo de salto temporal para hacer que el personaje parezca mayor en la secuela. La película también se estrenará después de Vengadores: Secret Wars, prevista para diciembre del año que viene y que, según ya ha confirmado Feige, supondrá un reinicio para todo Marvel con repercusiones en el MCU en general.

La saga cinematográfica de Black Panther arrancó en 2018 con la película rotagonizada por Boseman en el papel de T'Challa. Con un reparto en el que figuraban Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke y Angela Bassett, la película fue un éxito rotundo, recaudando 1.300 millones de dólares en la taquilla mundial y convirtiéndose en la primera película de superhéroes en conseguir una nominación al Oscar en la categoría de mejor película.

Boseman iba a retomar su papel protagonista en una secuela prevista antes de su fallecimiento en 2020, tras una lucha contra el cáncer de colon. La trama de la secuela se centró en el personaje de Wright, Shuri, quien asumió el manto de Black Panther tras la muerte de su hermano T'Challa.

La secuela, Wakanda Forever, llegó a los cines en 2022 y superó los 850 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Ganó un Oscar de las cinco nominaciones con las que contaba, y Bassett se convirtió en la primera actriz nominada a un Oscar por su interpretación en una película de Marvel.