Marvel quiere al Mister Siniestro de Adam Driver en más proyectos tras la película de X-Men - LUCASFILM Y MARVEL

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

El reinicio de la saga X-Men en el Universo Cinematográfico Marvel llegará a los cines el 5 de mayo de 2028. Adam Driver será quien interprete a su antagonista: Mister Siniestro. Al parecer, el estudio capitaneado por Kevin Feige quiere que el actor encarne al personaje en más proyectos tras su debut en la película.

Según ha comentado MyTimeToShineHello en X, Driver, quien dio vida a Kylo Ren en la última y más reciente trilogía de Star Wars, aparecerá en varios proyectos del UCM. Además, los últimos rumores indicaban que el villano compartirá un vínculo con Scott Summers (Kit Connor), lo que apuntaría a que la trama principal de la película girará en torno al intento del personaje de obtener el ADN de Cíclope y Jean Grey (Sadie Sink) para crear el arma mutante definitiva.

La decisión de convertir a Mr. Siniestro, llegado el caso, en el villano principal de la Saga de los Mutantes resulta de lo más lógica y acertada, dada la importancia del villano genetista dentro de la historia de los X-Men.

After scooping his casting, I can now tell you that Adam Driver’s Mister Sinister will appear in multiple MCU projects. pic.twitter.com/V3AuNQiH5H — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) September 9, 2026

LA IMPORTANCIA DE MISTER SINIESTRO COMO VILLANO PRINCIPAL DE LOS X-MEN EN EL UCM

A pesar de ser uno de los grandes enemigos de los X-Men en los cómics de Marvel, Siniestro nunca llegó a aparecer en ninguna de las películas del universo Fox. Aunque sí hubo una referencia dentro de la saga: la escena post-créditos de X-Men: Apocalipsis introdujo a EssexCorp, compañía vinculada a Siniestro, aunque finalmente esa trama nunca llegó a desarrollarse.

Por otro lado, el villano interpretado por Driver llevará en el reinicio de los X-Men el nombre que adoptó Nathaniel Essex, poco después de que Apocalipsis lo transformara en Mister Siniestro usando tecnología celestial. Además de Driver, Sink y Connor, la película, que estará dirigida por Jake Schreier, también contará en su elenco con Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Christopher Abbott como el Profesor X y Maya Boyd como Tormenta. El último fichaje confirmado hace tan solo unos días fue el de Asa Germann, uno de los protagonistas de Gen V, el spin-off de The Boys, ha sido el elegido para dar vida a Angel.