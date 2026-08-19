La exorbitante cifra que Tom Holland cobrará por Spider-Man: Brand New Day

Archivo - Zendaya And Tom Holland At Photocall Film Spiderman: Brand New Day In Madrid - SERGIO R MORENO / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha rebasado los 2.000 millones de dólares de recaudación mundial en apenas tres semanas en los cines. Un éxito meteórico que, según recientes informaciones, reportará a su protagonista, Tom Holland, una cantidad desorbitada que ascendería a más de 100 millones de dólares.

Según informa TheWrap, tres fuentes familiarizadas con el contrato de Holland aseguran que el actor habría recibido un salario inicial de al menos 20 millones de dólares, 10 millones más que por Spider-Man: No Way Home, la anterior entrega de la franquicia arácnida. A esta cifra también se sumarían los incentivos vinculados a la recaudación, lo que podría elevar sus ingresos totales por Spider-Man: Brand New Day en una cifra que, en función de la taquilla final del filme, superará los 100 millones de dólares.

"Ganará al menos 100 millones de dólares", aseguró una de las fuentes, sin precisar hasta dónde podría llegar finalmente esa cifra. Otra confirma, además, que el incentivo de Holland ligado a la recaudación no está sujeto a una cantidad fija, por lo que el actor podría seguir incrementando sus ingresos finales en función del rendimiento de la película.

Es una cifra especialmente elevada para el actor, que a sus 30 años ha experimentado un enorme crecimiento salarial desde que debutó como Spider-Man en Capitán América: Civil War (2016), por la que recibió apenas 250.000 dólares. Desde entonces, su versión de Peter Parker se ha convertido en una de las favoritas de los fans, consolidando su estatus como Spider-Man tanto en su propia saga como en otras producciones del UCM.

Holland percibió 500.000 dólares por protagonizar Spider-Man: Homecoming (2017), primera entrega de su saga arácnida dirigida por Jon Watts. Por su secuela, Spider-Man: Lejos de casa (2019), cobró 4 millones de dólares y, por Spider-Man: No Way Home (2021), su salario alcanzó los 10 millones. Esta evolución refleja la trayectoria de Holland durante la última década y ayuda a entender su lucrativo acuerdo ligado a la recaudación.

TOM HOLLAND, UN SPIDER-MAN DE ORO EN TAQUILLA

Con siete apariciones en total, su versión de Peter Parker es la que más veces ha aparecido en el cine, convirtiéndose en una de las encarnaciones más reconocibles y populares del personaje y ocupando además un lugar destacado entre los intérpretes más queridos de Marvel. Sin embargo, el regreso de Holland para Brand New Day se produjo tras finalizar el acuerdo que tenía para No Way Home, por lo que el actor tuvo que negociar un nuevo contrato que se tradujo en una importante subida salarial.

Brand New Day no es la primera película en la que Holland cuenta con incentivos vinculados a la recaudación. De hecho, en 2024, el actor Tom Hollander relató en el programa Late Night With Seth Meyers cómo recibió por error un cheque destinado a Tom Holland correspondiente a Vengadores: Infinity War, revelando así la enorme cantidad que pueden llegar a alcanzar estos bonus de Marvel.

"Era una cantidad de dinero asombrosa. No se trataba de su salario, sino de su primer bonus por la recaudación en taquilla. Y ni siquiera era el total, sino solo el primero. Era más dinero del que yo había ganado nunca; una suma de siete cifras", afirmó el actor de cintas como Orgullo y prejuicio o la saga Piratas del Caribe.