Spider-Man No Way Home: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Daredevil ya aparecen en el merchandising oficial

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que sigue arrasando en taquilla, los secretos que esconde la cinta de Sony Pictures y Marvel Studios van saliendo a la luz... incluso los más grandes. Y es que el merchandising oficial de la película ya incluye a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland, reuniendo así a dos de las tres encarnaciones del héroe arácnido en el cine que se dan cita en la película.

Como cada estreno de las películas de superhéroes, el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home viene acompañado de una enorme cantidad de artículos oficiales relacionados con el exitoso filme dirigido por Jon Watts.

A través de Twitter, y tal y como recoge Heroic Hollywood, una cuenta de Brasil dedicada a Spider-Man ha mostrado el espectacular diseño de las prendas que muestran a las tres versiones del héroe... y también a la otra gran sorpresa del filme: el Daredevil de Charlie Cox.

Los cuatro modelos muestran a los Spider-Man de las diferentes versiones en cine, juntos en sus clásicas poses de héroe con sus respectivos atuendos. En ellos Holland, exhibiendo su indumentaria actual, mientras que Maguire porta el traje clásico con el que aparecía en las cintas dirigidas por Raimi y Andrew Garfield lleva su icónica vestimenta con el símbolo de la araña ocupando casi todo el pecho.

Otro de los modelos bajo el lema de Spider-Men les muestra con su emblemática pose a la hora de lanzar sus telarañas. Aunque, el tercero llama poderosamente la atención con los el trío columpiándose por la ciudad de noche, iluminados por la luna dispuestos a combatir el crimen y proteger a Nueva York de cualquier amenaza.

Además de las camisetas, las filtraciones también han llegado en forma de otras prendas oficiales de pequeño tamaño... pero con enormes spoilers: los calcetines de Spider-Man: No Way Home.

Need a last minute Christmas gift? Check out these #SpiderManNoWayHome socks featuring Tom Holland, Andrew Garfield, and Tobey Maguire’s Spider-Men! pic.twitter.com/FrKlbH21LF