¿Quién Muere En Spider-Man: No Way Home? - SONY PICTURES

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

El multiverso está completamente desatado. Ya puede disfrutarse en la gran pantalla de 'Spider-Man: No Way Home'. Cinco han sido los villanos a los que se ha enfrentado el Peter Parker de Tom Holland y estos eran nada más y nada menos que algunos de los más poderosos que combatieron los héroes encarnados por Tobey Maguire y Andrew Garfield en las películas anteriores. Un enfrentamiento que se ha saldado con perdidas muy dolorosas dentro del UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Realmente, solo hay una muerte en 'Spider-Man: No Way Home', aunque es tremendamente importante. Se trata de la tía May (Marisa Tomei). La tutora legal de Peter Parker muere a manos del Duende Verde de Willem Dafoe, el cual se aprovechó de la buena fe tanto del joven como de May para engañarles y llevar a cabo su malévolo plan.

Al desatarse el multiverso por el conjuro fallido del Doctor Strange, que a petición del propio Peter intenta con su magia que todo el mundo olvide su identidad, Spider-Man tiene la misión de encerrar a los cinco villanos que han llegado al UCM en la mazmorra del Sanctum Sanctorum. Es la tía May quien logra localizar al último villano, pues Norman Osborn, decidido a enterrar a su álter ego malvado, acude a la asociación en la que la mujer trabaja como voluntaria.

También es la tía May quien le convence a Peter de que los cinco villanos merecen una segunda oportunidad. El chico, al ver a Osborn asustado, se enfrenta al Doctor Strange para evitar devolver a los villanos a sus universos, pues el destino de todos es la muerte. Tras encerrar el Hechicero en la dimensión espejo, Peter, Ned y MJ llevan a los cinco villanos al apartamento de Happy (Jon Favreau), donde Peter y May se están hospedando temporalmente.

Allí van buscando, una por una, las "curas" para los villanos. Pero tras conseguir restaurar la conciencia del Doctor Octopus con un dispositivo ideado por Peter y Osborn, la personalidad del Duende posee de nuevo a Osborn y este convence al resto de villanos (menos a Octopus) para desatar el caos.

Spider-Man se enfrenta cara a cara al Duende. Al mismo tiempo, la tía May llegaba al apartamento y presencia el cambio de parecer de Osborn. Antes de que se desate el caos, la mujer consigue llevarse los antídotos.

Peter y el Duende terminan su pelea en el portal del apartamento y cuando May ve a su sobrino en peligro, no duda en enfrentarse al villano. Sin embargo, este llama a su aeronave, que golpea fuertemente a la mujer. A ello se le añade que le lanza una granada, que Spider-Man logra milagrosamente desviar.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Sin embargo, el golpe de la aeronave es tan fuerte, que le ha producido una grave herida en el tórax al personaje de Tomei, que termina muriendo en los brazos de Peter. En este universo, es la tía May la que le dice a Spidey la frase que marca su destino: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Se la recita antes de morir, lo que hace que esas palabras se le queden grabadas a fuego en su mente.

La muerte de tía May a manos del Duende Verde tiene mucha importancia y simbolismo. Del lado más negativo, supone que el villano logre cumplir el objetivo que no pudo conseguir en la cinta original de 2002, en la que dejó muy malherida a la tía May del Spidey de Tobey Maguire tras provocar una explosión mientras rezaba.

Por otro lado, la frase se suele considerar como el germen de Peter Parker como héroe. Pero en este caso, la versión de Holland tiene ya amplia experiencia como Spider-Man, habiéndose enfrentando a grandes amenazas y, aunque éstos ahora no lo recuerden, luchando incluso al lado de los Vengadores. Lo que sí hará la muerte de May es marcar decisivamente la nueva trilogía, en la que Spider-Man tendrá que empezar de cero y solo, puesto que nadie le recuerda.