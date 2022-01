Spider-Man No Way Home: Kirsten Dunst quiere ser Mary Jane en el Universo Marvel

MADRID, 14 Ene. (CulturaOcio) -

Kirsten Dunst interpretó a Mary Jane Watson en la trilogía de Sam Raimi que finalizó en 2007. Tras el éxito cosechado por Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), y con el multiverso ofreciendo infinitas posibilidades para el UCM, la actriz ha manifestado su disposición para retomar a su personaje en cualquier película del trepamuros.

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Así lo ha confesado en una entrevista con la revista People donde afirmó que estaría encantada de volver a ser el interés amoroso de Peter Parker alegando que está más que dispuesta a participar de nuevo en un proyecto que estuviera dentro del Universo Marvel ahora que su Spider-Man, tras No Way Home, forma parte del canon.

"Claro que sí. Me lo han preguntado un par de veces. Es obvio. Esa fue una gran parte de mi carrera y de mi vida", concluyó la actriz reconociendo así que se encuentra a disposición de la Casa de la Ideas para cualquier aparición en la franquicia arácnida ahora que se han abierto las puertas del multiverso.

Cabe recordar que en Spider-Man: No Way Home, el hechizo lanzado por el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) trajo de vuelta a varios de los más icónicos villanos del héroe arácnido desde diferentes realidades. Y también implicó el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, las anteriores encarnaciones del personaje, propiciando así el ansiado encuentro de las tres encarnaciones del trepamuros por lo que, no sería nada descabellado, plantear el retorno de Dunst como Mary Jane Watson al UCM quien durante la entrevista bromeó con una MJ más madura.

Hay que recodar además que en un momento de la película el personaje de Maguire hace referencia a su amada Mary Jane, confirmando que tras todos estos años siguen siendo pareja en su realidad.

Mientras el tiempo decidirá si la actriz regresa o no de algún modo a su personaje de Spider-Man, Marvel continuará explorando el Multiverso con Doctor Strange: El Multiverso de la Locura, cinta dirigida precisamente por Sam Raimi que se adentrará en las consecuencias de alterar la estructura del multiverso en la que el personaje de Benedict Cumberbatch contará con la ayuda de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata.

El 25 de marzo es la fecha elegida para que se estrene el nuevo filme de Marvel Studios en el que, además del regreso de Benedict Wong, el fiel compañero de Strange, también regresará Chiwetel Ejiofor como su rival, Mordo y hará el debut Xochitl Gómez como la nueva heróina, América Chávez, cuyos poderes pueden ser clave para la trama del filme.