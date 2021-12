La exigencia de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home a los guionistas

MADRID, 31 Dic.

Con 'Spider-Man: No Way Home' coronando la taquilla de todo el mundo, para alegría de las salas de cine, uno de los aspectos que más ha atraído al público es el de poder ver una auténtica reunión de Hombres Araña, al aparecer la actual versión del superhéroe, encarnada por Tom Holland, junto a los antiguos Peter Parker del cine, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ahora bien, el actor que protagonizó la trilogía de Sam Raimi tuvo una condición para participar en esta aventura multiversal.

Han sido Chris McKenna y Erik Sommers los que han revelado la exigencia que impuso Maguire para volver. Realmente era una muy nimia: que apenas se dijeran detalles de la vida de Peter Parker tras los sucesos de 'Spider-Man 3'. De hecho, como bien sabrán los millones de espectadores que ya han visto el filme, apenas se revelan datos de la vida actual de esta variante del personaje, salvo que aún tiene una relación con Mary Jane (Kirsten Dunst).

"Tobey [Maguire] quería lo más mínimo en cuestión de detalles. A Andrew [Garfield], realmente, le encantó la idea de que aún su Peter estaba atormentado por lo que sucedió en 'The Amazing Spider-Man 2', y cómo lo que vivió podía compartirlo con Tom [Holland] en plan: 'Podemos empatizar contigo, sabemos por lo que estás pasando, podemos ser un faro para ti'. Tobey ya pasó por esa oscuridad, pero pensamos que era genial que el Peter de Andrew aún la estuviera viviendo", explicaron a The Hollywood Reporter.

"No solo estaban allí para hace un cameo. Eran como dos increíbles caballeros Jedi que aparecen y que ayudan al Peter de Tom a acabar con los malos. Estábamos tratando de escribir a los personajes siendo fieles a sus espíritus y a sus mundos, que no pareciese un mero fan-service", continuaron.

Esta ausencia de detalles, más allá de alimentar la especulación de una posible cuarta entrega liderada por el Spidey de Maguire para explorar su vida tras la película de 2007, tiene su lógica. Y es que, considerando que su trama queda bien cerrada en la trilogía original de Raimi, el actor no quisiese que esta volviera a abrirse de manera innecesaria, dándole ese espacio a la versión de Garfield, cuya saga se canceló abruptamente y que con 'No Way Home' le ha permitido tener un cierre más digno.