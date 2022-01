Spider-Man No Way Home: Revelada la foto de Andrew Garfield y Tobey Maguire colándose en el cine

MADRID, 10 Ene. (CulturaOcio) -

Andrew Garfield y Tobey Maguire entraron de incógnito en un cine durante la proyección de Spider-Man No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa). Ha salido a la luz una imagen que muestra cómo los actores que encarnaron a Peter Parker en anteriores versiones cinematográficas del personaje se colaron en una sala la noche del estreno de la película para poder comprobar de primera mano la reacción del público ante las grandes sorpresas que el filme ofrecía a los fans.

Ha sido la cuenta de Twitter SpiderlifeOne la que ha hecho pública la imagen en la que Maguire y Garfield posan junto a Jon Watts, el director de la cinta, para, según sus propias palabras, "ver las reacciones a sus apariciones" en la película aunque, acabaron por quedarse a disfrutar de la proyección completa.

"¡Damas y caballeros! ¡Aquí está la foto de Tobey y Andrew la noche en la que entraron para ver las reacciones! Inicialmente se habían quedado para ver cómo reaccionaban a sus apariciones, pero, terminaron quedándose durante todo el filme", afirma el tuit.

Ladies and gentlemen! Here is the pic of Tobey and Andrew the night they snuck in to watch the reactions!



Originally they had just stayed to see the reactions to their entrance, but ended up staying for the whole film lmao. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/OVXOtYqjrq