Segundo tráiler de Spider-Man No Way Home inminente: ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield aparerán al fin?

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el gran revuelo que generó el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), los fans del trepamuros están expectantes ante la llegada del segundo avance de la cinta... lo que podría ocurrir de forma inminente. Y es que casi todos esperan que en esta ocasión el protagonista encarnado por Tom Holland aparezca junto a las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La cuenta de Twitter Spider-Man NWH Updates and Leaks ha compartido una imagen de la página web del gobierno de Corea del Sur en la que se ve que el segundo tráiler de la película pasó el 25 de septiembre por el proceso de calificación por edades y tiene permiso para ser lanzado en el país cuando la productora lo considere.

Korean government website where ads and trailers get rated, Approved the 2nd #SpiderManNoWayHome Trailer which proves that it is done and ready to be dropped online. pic.twitter.com/f4c6uMfZQe