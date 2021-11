Spider-Man: No Way Home y su inesperada conexión con X-Men de Marvel

No hay duda de que 'Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin Camino a Casa' será la aventura más épica del superhéroe arácnido en solitario. Su enfrentamiento contra cinco grandes e icónicos villanos de las versiones de Sam Raimi y Marc Webb ha hecho que el hype de los fans esté por las nubes (eso sin contar con la posible presencia de los Spideys de Andrew Garfield y Tobey Maguire). Ahora bien, algo que no ha pasado desapercibido es la referencia que tendrá la cinta a otros superhéroes emblemáticos: los X-Men.

El segundo tráiler de 'No Way Home', unido a los nuevos adelantos para televisión, muestran que el escenario de la épica batalla entre Peter Parker y cinco 'siniestros' villanos será en los alrededores de la Estatua de la Libertad. Y es ahí donde entra la principal referencia no solo a los X-Men, sino al monumento como lugar esencial en los cómics protagonizados por el Hombre Araña.

En las grapas, Peter Parker visita asiduamente el monumento porque es el lugar donde se encuentra con uno de sus mejores amigos, Johnny Storm, más conocido como Antorcha Humana, uno de los Cuatro Fantásticos.

Aunque 'No Way Home' será el primer filme del UCM que tendrá a este símbolo de la ciudad de Nueva York como escenario, antes fue el lugar donde sucedió otro momento muy importante precisamente en una de las cintas de la primera trilogía de 'X-Men' y es ahí donde entra la referencia del filme protagonizado por Tom Holland.

LA ESTATUA DE LA LIBERTAD, ICÓNICO ESCENARIO DE BATALLA

Es en los alrededores de la Estatua de la Libertad donde tienen lugar la batalla final de la primera entrega de los 'X-Men', que dirigió Bryan Singer en 2000. Es donde la Patrulla X lucha contra Magneto para evitar que active un dispositivo que convertiría a todos los habitantes de la Gran Manzana en mutantes. Un plan para el que secuestró a Pícara.

La máquina está situada en la antorcha de la estatua. De la misma forma, esta parte del monumento será esencial en 'No Way Home', pues en los avances muestra que la antorcha se destruirá, tal y como sucedió en la cinta de Singer. Por otro lado, el que el Doctor Strange no consiga que los villanos aparezcan, su posición recuerda justo a la que tenía Magneto.

Evidentemente, es solo una coincidencia o un homenaje explícito, pero para nada asegura que los mutantes vaya a hacer acto de presencia en la película. Aunque, teniendo en cuenta que el multiverso está desatado, ya nada sorprendería. El 16 de diciembre será cuando el público podrá ver la que aspira ser el largometraje definitivo de Spider-Man.