Spider-Man No Way Home: Filtrada una imagen de Tobey Maguire en la película de Marvel y Sony

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Con el segundo tráiler de 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin Camino a Casa') cada vez más cerca, según los rumores, son muchos los fans que desean ver si termina confirmándose la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta que protagoniza Tom Holland y que abriría las puertas al Spiderverso dentro del multiverso del UCM. Una nueva imagen, supuestamente filtrada, vendría a confirmar la aparición del Hombre Araña de Sam Raimi.

La cuenta especializada en noticias y filtraciones de Spider-Man, Spider-Man-Fan Leaks, ha compartido una supuesta filtración en la que aparece una imagen del Peter Parker de Maguire y que pertenecería al nuevo adelanto.

Las instantáneas sean de muy baja resolución y es complicado averiguar si se trata de Maguire, el primer interprete que dio vida a Peter Parker en la gran pantalla..

La supuesta filtración poco después de que saliese publicado que, presuntamente, el avance se verá el 2 de noviembre en los cines de Corea del Sur. Una vez más, antes estas filtraciones sin confirmar, toca ser precavido, especialmente dada la expectación que existe con el tráiler.

New leak of #SpiderManNoWayHome Where it shows Tobey and Andrew on set. According to my sources this image is 100% true.#SpiderManNoWayHomeleak pic.twitter.com/IiJSLUmXQD