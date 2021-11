Spider-Man: No Way Home: La loca conexión entre Iron Man y Electro revelada en el nuevo tráiler de la película de Marvel

Spider-Man: No Way Home: La loca conexión entre Iron Man y Electro revelada en el nuevo tráiler

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

El tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) reveló que Peter Parker se enfrentará a varios villanos de anteriores versiones de la saga, incluyendo a Electro. Ahora, un los nuevos spots de TV han ofrecido nuevas secuencias y algunos vistazos más detallados de "los SINIESTROS visitantes de otros universos". Y en ellos los más observadores han detectado que el personaje de Jamie Foxx tiene una clara conexión con Iron Man (Robert Downey Jr.).

Tal como desvela el clip, Electro ha sido rediseñado en Spider-Man: No Way Home, abandonando el aspecto de The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro para conseguir una versión actualizada de su clásico atuendo del cómic.

Fijándose con detalle en el tráiler se puede ver que el villano cuenta con algo muy parecido al Reactor Arc que Tony Stark diseñó y usó para mantenerse con vida durante años.

Todavía no se sabe cómo el enemigo de anteriores versiones de Peter Parker pudo haberse apoderado del Reactor Arc, pero algunas teorías apuntan a que, en su realidad, podría haber matado a Tony Stark. Otra hipótesis es que una versión alternativa de Stark podría haberle ayudado entregándoselo.

En cualquier caso, este detalle ha pillado por sorpresa a los fans, que han compartido sus reacciones en Twitter. "Estos nuevos anuncios de No Way Home son una locura. ¿Está Electro usando el Reactor Arc?", dijo un fan. "Espero que la gente no empiece a quejarse de que Electro esté usando el Reactor Arc, teniendo en cuenta que usaba una tecnología similar en los cómics anteriores", apuntó otro internauta.

BRO THESE NEW TV SPOTS FOR #SpiderManNoWayHome are getting INSANE



Is Electro using an ARC REACTOR?!? pic.twitter.com/VcemZpn61V — 🔴LIVE NOW @ twitch.tv/hmkilla (@HMKilla) November 21, 2021

I hope people don’t start complaining about electro using an arc reactor considering he had similar tech in the earlier comics pic.twitter.com/L51OxkKHBO — spi-der (@wellppi) November 21, 2021

"Electro usando el Reactor Arc de Iron Man para volverse más poderoso es increíble", opinó otro usuario.

Electro using Iron Man’s arc reactor to become more powerful is awesome #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/kXW2fNmfbz — BLURAYANGEL (@blurayangel) November 21, 2021

"Si se trata de un Reactor Arc para ayudar a Electro a estabilizar sus poderes, no me importa. Tiene sentido que se utilice la tecnología que se ha introducido en el mundo, de la misma manera que nosotros usamos Apple y Microsoft", esgrimió un fan.

https://twitter.com/RICHARDLNEWBY/status/1462500497085054987?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1462500497085054987%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcomicbook.com%2Fmarvel%2Fnews%2Fspider-man-no-way-home-ectro-arc-reactor-tony-stark%2F

#Electro con un reactor de los de #IronMan Dios todo poderoso

😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱#SpiderManNowWayHome IRON MAN VUELVEEEEEEEE COMO SEA QUE LO TRAIGAN DE VUELTA @Iron_Man 😭😭 pic.twitter.com/CIelvTdIEu — GERAR (@lion_agresor) November 21, 2021

Posible Spoiler.



En una trama filtrada se decía que Electro usaba el reactor para aumentar su poder y ayudar al Duende. pic.twitter.com/9Vio9FdJCE — Jack Ledger #Batman89|Chucky Era🔪 (@JackLedger18) November 21, 2021

Me encanta que Electro lleve el reactor arc de Iron Man, quizas su poder es tan ilimitado que necesite un reactor para controlar su energia ademas eso explicaria el cambio de color. pic.twitter.com/ysCkvk421q — The Geek (@TheGeek87862866) November 21, 2021

Tengo miedo que electro tenga un reactor arc :c pic.twitter.com/UjdSKujTuw — LA VOIX (@_LaVoix_) November 22, 2021

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Tony Revolori, J.K. Simmons, Angourie Rice, Alfred Molina y Jacob Batalon protagonizan Spider-Man: No Way Home. La película dirigida por Jon Watts llega a los cines el 17 de diciembre.