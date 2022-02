Spider-Man No Way Home: La escena eliminada de Tom Holland con Tobey Maguire y Andrew Garfield

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) ha regalado a los fans la reunión multiversal de las diferentes encarnaciones del héroe arácnido. Y los fans podrán disfrutar de metraje inédito de este esperado encuentro en el Blu-ray de la película que incluirá una escena eliminada con Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Según nuevas informaciones, la edición edición en formato físico del taquillero filme de Sony Pictures y Marvel Studios incorporará más de 100 minutos de metraje adicional. Y, entre ellos, varias escenas que se quedaron fuera del montaje estrenado en cines... y una de ellas cuenta con la presencia de las tres versiones de Peter Parker.

Así lo asegura un usuario de Twitter quien ha compartido un listado con los detalles del contenido extra que aparece en la edición del formato físico. Entre las nuevas secuencias, una de las más jugosas para los seguidores más acérrimos del personaje es la que incluye a las tres encarnaciones del trepamuros.

Titulada 'The Spideys Hangout', la escena en cuestión con las tres variantes de Peter Parker tiene una duración de cuatro minutos, lo que supone la más larga de todas las secuencias eliminadas.

Por otra parte, entre los contenidos más interesantes, se incluye otra escena eliminada titulada, 'Happy's Very Good Lawyer'. Un interesante metraje descartado sobre el Matt Murdock de Charlie Cox como el abogado defensor de Peter y la tía May en una escena que los guionistas del filme tuvieron que acortar.

Además, la edición en Blu-ray también incorpora una pieza en la que Holland habla sobre su papel como Spider-Man en el UCM hasta el momento, una recopilación del material promocional de la película, piezas sobre las escenas de acción y sobre los villanos o un repaso a los easter eggs relacionados con el multiverso. Gran cantaidad de contenido adicional que, sin lugar a dudas, hará las delicias de los fans marvelitas.

Mientras llega la edición doméstica con todos estos extras, que aún no tiene fecha de lanzamiento, los fans seguidores del trepamuros pueden seguir disfrutando de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) en los cines, donde ya acumula más de 1.740 millones de dólares en taquilla.