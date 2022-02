Dakota Johnson será Madame Web en el spin-off de Spider-Man

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Dakota Johnson está a un paso de cerrar el acuerdo con Sony Pictures para protagonizar la película de Madame Web, el nuevo spin-off cinematográfico de Spider-Man. Tras el éxito de 'No Way Home', con el estreno pendiente de 'Morbius' en cines, confirmada una tercera entrega de 'Venom', una producción de Kraven el Cazador y una nueva trilogía del superhéroe arácnido, el Spider-verso se amplía con la que será la primera protagonista femenina de la franquicia de Sony (no contando a las heroínas del UCM).

Según revela Deadline, la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' y 'Personal Assitant' está en conversaciones para meterse en la piel de esta mística heroína con poderes mutantes como la telepatía, la clarividencia, la proyección astral o el control mental. S. J. Clarkson, directora de series como 'Life on Mars', 'Jessica Jones' o 'The Defenders', será la encargada de realizar el filme, que tiene como guionistas a Matt Sazam y Burk Sharpless, el dúo responsable del guion de 'Morbius'.

En los cómics, Madame Web es una anciana con miastenia gravis, lo que hace que, a pesar de gozar de poderes sobrenaturales de gran magnitud, esa enfermedad neuromuscular le haya dejado ciega y con una parálisis por lo que debe usar un soporte vital, el cual tiene forma de telaraña. Aunque padezca esta grave dolencia, esto no le ha impedido usar sus habilidades para ayudar a otros superhéroes, como el joven Spidey.

LA PRIMERA HEROÍNA DE MARVEL PARA SONY

Dada su edad y condición física, Madame Web nunca luchó activamente contra ningún villano. Según revela el propio medio estadounidense, este proyecto puede terminar derivando en otra cosa, dado que Johnson no encaja con el perfil tradicional visto en las grapas sobre la anciana heroína.

No obstante, siempre es de agradecer que se apueste por una película liderada por una superheroína, que será la primera para Sony, puesto que todas sus producciones relacionadas con Marvel han tenido de protagonista a un personaje masculino.

Dado el éxito en taquilla de 'Spider-Man: No Way Home', que ha superado los 1.700 millones de dólares en todo el mundo, una cifra récord en período de pandemia, y con 'Venom: Habrá Matanza' con una recaudación superior a los 500 millones de dólares, no es extraño que el estudio apuesta por un spin-off más arriesgado del Spider-verso.