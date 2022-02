Benedict Cumberbatch defiende el gran error de Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home

Benedict Cumberbatch defiende el gran error de Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home - SONY/MARVEL

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Uno de los elementos clave en la trama de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) es Doctor Strange que, en su intención por ayudar al joven Peter Parker después de que Mysterio revelase su identidad, lanza un hechizo para que todo el mundo se olvide que es Spider-Man. Pero nada sale como esperaban y el conjuro desata el caos multiversal. Pero aunque la decisión tomada por el maestro de las artes místicas puso en peligro diferentes realidades, Benedict Cumberbatch defiende a su personaje y asegura que si ayudar al joven Peter fue un error... lo asume ya que fue "por amor".

En una reciente entrevista a Variety, el actor británico destacó que no solo le encantó formar parte de la cinta dirigida por Jon Watts, sino que también subrayó que le gustó que su personaje pudiera cometer errores por cariño y por generosidad hacia sus amigos, defendiendo así la decisión de Strange a la hora de realizar el hechizo para ayudar a Peter.

"Increíble. Me dan muchos caprichos, porque Tom Holland y yo pedimos que los superhéroes del barrio, cruzaran sus caminos de nuevo. Que esas tres películas culminasen en ese momento y formar parte de ello fue algo extraordinario", señaló Cumberbatch que agradeció que los guionistas "permitieran" que su personaje "cometiese algunos errores muy grandes por amor, en realidad, por generosidad hacia alguien del que se da cuenta que realmente le importa".

El intérprete continuó añadiendo lo entretenido, emocionado y conmovido que se sentía al ver cómo se desarrollaba la historia protagonizada por Tom Holland cuando acudió a ver el filme en el cine. "Me reí mucho, grité... Es una sensación fantástica volver a estar en un cine, poder hacer eso y demostrar que no todo tiene que verse en streaming. Y creo que eso es muy importante para avanzar. No es solo para los exhibidores, sino también es un beneficio social, la emoción de estar entre una multitud de personas que disfrutan de la experiencia de ver las cosas en vivo", aseveró.

Cabe recordar que Doctor Strange y Spider-Man cruzaron por primera vez sus caminos, acompañados por Iron Man, en en Vengadores: Infinity War y lucharon también juntos en la batalla final de su secuela, Endgame. Por lo que, como cabría esperar, el maestro de las artes místicas intentó ayudar al joven héroe en su hora de mayor necesidad, aunque el conjuro no saliera como estaba previsto, acarreando serias consecuencias para ambos.

Precisamente, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, la cinta dirigida por Sam Raimi con Benedict Cumberbatch como el Hechicero Supremo de Marvel, explorará los peligrosos efectos de alterar la estructura misma del multiverso a raíz del caos desatado en Spider-Man: No Way Home. Así, el maestro de las artes místicas se adentrará en otras realidades y para ello, acudirá a otra gran conocedora del sendero de la magia, Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata de Elisabeth Olsen. La película se estrenará el próximo 6 de mayo.