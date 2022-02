Spider-Man No Way Home: Así pudo ser la trágica muerte de (SPOILER) en la película de Marvel y Sony

Tom Holland protagoniza Spider-Man No Way Home

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man Sin camino a casa) ha ofrecido a los fans del Universo Cinematográfico Marvel algunas de las escenas más memorables de la trilogía protagonizada por Tom Holland. Y, aunque la gran sorpresa del filme fue el regreso de personajes de adaptaciones anteriores procedentes de otros universos, sin duda la secuencia más dramática fue una muerte muy dolorosa para Peter... y que podía haber sido muy diferente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tal y como sabrán los seguidores del trepamuros, durante un enfrentamiento de Spider-Man con los villanos de otras realidades, la tía May a manos del Duende Verde. Una secuencia que marca un antes y un después para el personaje de Tom Holland y que, según reveló su guionista, Erik Sommers, pudo ser muy diferente.

Durante una entrevista concedida a Gold Derby, Sommers comentó cómo tanto él como su compañero, Chris McKenna, abordaron la escena de la la muerte el personaje interpretado Marisa Tomei. Dada la alta carga emocional de la secuencia, y el anhelo de intentar dar con la forma correcta de llevarla a cabo, el guionista admitió que fue uno de los pasajes más complejos de desarrollar en el libreto.

Sin embargo, se complicó aún más debido al COVID-19, limitando las opciones en las que podría transcurrir dicha escena. "Teníamos la idea de que ocurriese dentro de una ambulancia y lo habíamos desarrollado en torno a eso", aseguró Sommers .

"Pero no era nada práctico a la hora de rodar con el coronavirus. Así que eso es lo que ocurrió y tuvimos que cambiar la escena físicamente a otro emplazamiento mientras intentábamos conseguir que el resto de elementos encajasen y tuvimos que hacer varios ajustes", afirmó el guionista mientras recordaba el reto que les supuso uno de los pasajes que marcará el futuro del personaje central.

No obstante, pese a las dificultades planteadas, el guionista quiso añadir que, finalmente, se alegró de que la secuencia diese el resultado esperado y generase tantas emociones para los espectadores.

Como los fans del UCM ya sabrán, la muerte de tía May a manos del Duende Verde, encarnado por Willem Dafoe, tiene mucha importancia y está cargada simbolismo. Sobre todo, porque supone que el villano logra así cumplir el objetivo que no pudo conseguir en la cinta original de 2002, en la que dejó muy malherida a la tía May del Spider-Man de Tobey Maguire tras provocar una explosión mientras rezaba.

Y, por otra parte, también es un punto de inflexión en la vida del héroe interpretado por Holland, puesto que deberá empezar de cero y solo, ya que, gracias al hechizo del Doctor Strange para salvaguardar su identidad secreta, nadie recuerda quién es Peter Parker.