¿Es Spider-Man Un Mutante En Brand New Day? Los Nuevos Poderes De Peter Parker Y Su Origen, Explicados - SONY PICTURES

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day sigue arrasando en cines y, tal y como adelantaban los avances de la película, el héroe arácnido encarnado por Tom Holland ha experimentado un cambio significativo en sus poderes y habilidades. La película retoma la trama tras los acontecimientos de No Way Home, donde el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) borraba a Peter Parker de la memoria de todo el mundo para salvar el Multiverso.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En Brand New Day, Spider-Man continúa luchando contra el crimen en la ciudad de Nueva York, con la particularidad de que ahora nadie conoce su identidad tras la máscara. Esto lleva al personaje de Holland a aislarse cada vez más, lo que resulta ser la causa principal de los cambios que empieza a experimentar. Estos comienzan manifestándose con una molestia en las muñecas y fuertes dolores de cabeza.

El punto de inflexión en la mutación de sus poderes llega cuando sigue a su amigo Ned Leeds (Jacob Batalon), que ya no le reconoce, a una fiesta en su piso en la que también está MJ (Zendaya). Allí, Peter se ve obligado a interactuar con ellos como si no les conociera, lo que le causa un profundo dolor. El personaje de Holland logra mantener la compostura hasta que ve que MJ tiene pareja, lo que le hace abandonar la fiesta, incapaz de ocultar su tristeza. Al llegar a su casa, un intenso dolor de cabeza le hace perder el conocimiento.

Cuando se despierta, está colgando de su ventana, envuelto en una especie de capullo hecho de telarañas. Se sobresalta y, mientras se precipita hacia el suelo a toda velocidad, de repente se queda colgado de una red que, para su sorpresa, proviene de su propia muñeca. Hasta este momento, el trepamuros de Holland, al igual que el de Andrew Garfield, usaba unos lanzarredes creados por él, siendo el de Tobey Maguire el único Spider-Man de las versiones en imagen real capaz de lanzar redes orgánicas.

Gracias a su asistente de inteligencia artificial E.V., doblada por Naomi Watts en la versión original en inglés, Peter descubre que esta mutación se debe al impacto emocional sufrido a raíz de que todos sus seres queridos se olvidaran de él y el prolongado aislamiento al que llevaba tiempo sometido, sin olvidar el tremendo golpe que supuso para él la muerte de su tía May (Marisa Tomei). Así, Peter se estaba volcando por completo en su lucha contra el crimen, sin tener tener apenas contacto humano con otras personas. Finalmente, volver a ver a Ned y MJ fue lo que desencadenó esta explosión tanto emocional como de sus nuevos poderes.

LOS NUEVOS PODERES DEL SPIDER-MAN DE TOM HOLLAND

Peter no tarda en descubrir que su capacidad para lanzar telarañas orgánicas es incompatible con el lanzarredes que llevaba utilizando hasta entonces. Este es uno de los motivos por los que crea un inhibidor, inspirado por el que Bruce Banner (Mark Ruffalo) utiliza para suprimir a Hulk. Así, Peter al principio rechaza esta evolución de sus habilidades, hasta que finalmente comprenda que su incapacidad para aceptar el cambio era lo que le estaba impidiendo alcanzar su máximo potencial como Spider-Man.

El segundo cambio en sus poderes tiene que ver con su sentido arácnido que, lejos de ser aquel leve presentimiento que le alertaba de potenciales peligros en el pasado, se convierte ahora en una intensa percepción de cada detalle de su entorno, causándole unos dolores de cabeza paralizantes. En un primer momento, trata de controlarlos con el inhibidor, pero este se recalienta y deja de funcionar en apenas unos minutos.

Por último, Peter también experimenta episodios en los que las pupilas le crecen hasta quedarse con los ojos completamente negros y le embarga una fuerza sobrehumana. Antes de aprender a controlar sus capacidades, se vuelve extremadamente violento durante estos lapsos de tiempo, poniendo en peligro a todo el mundo que le rodea, llegando incluso a herir gravemente a una policía haciendo saltar un coche por los aires.

Finalmente, cuando se enfrenta a los guerreros de la Mano, controlados telepáticamente por Jean Grey (Sadie Sink), Peter acepta sus nuevos poderes, desprendiéndose del inhibidor y rindiéndose ante su parte arácnida, entendiendo esta como una prolongación de su identidad capaz de convivir con su parte humana. Más poderoso que nunca, derrota tanto a la Mano como a los miembros del Departamento del Control de Daños y sus potentes armas, tirando abajo la puerta de metal tras la que se encontraba Jean y que hasta hace unos momentos no había sido capaz de mover apenas.

Cabe recordar que en los cómics originales de Marvel ocurrió algo similar después de que Spider-Man luchara contra Morlun y estuviera a punto de morir en el hospital. Al igual que en la película de Brand New Day, el héroe se despertaba después envuelto en una telaraña y con nuevos poderes. No obstante, las habilidades que adquiría en los cómics eran otras, incluyendo visión nocturna y unos aguijones venenosos en los antebrazos.

En todo caso, la evolución que ha experimentado Spider-Man en Brand New Day sin duda le sitúa como un personaje cada vez más poderoso de cara al futuro del UCM. Así, poco a poco va alejándose de aquel inexperimentado, aunque prometedor, joven héroe que luchaba en el equipo liderado por Tony Stark en Capitán América: Civil War.