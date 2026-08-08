El papel "secreto" de Naomi Watts en Spider-Man: Brand New Day que la reúne con Tom Holland tras Lo imposible - APACHES ENT/SONY PICTURES

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

La participación de las dos veces nominada al Oscar Naomi Watts en Spider-Man: Brand New Day ha sido quizá uno de los secretos mejor guardados del filme. Y es que, es probable que su papel haya pasado inadvertido incluso a aquellos que ya han visto la película. La actriz no aparece en pantalla, sino que presta su voz a E.V., una inteligencia artificial creada por Peter Parker que lo ayuda en su día a día como superhéroe.

"Desde interpretar a tu madre hasta interpretar a tu IA (creada al 100 % por humanos)", escribió Watts en su cuenta de Instagram, recordando el filme que protagonizó junto a Tom Holland en 2012.

Ambos intérpretes formaron parte del reparto de Lo imposible, película de J. A. Bayona basada en hechos reales que seguía la historia de una familia que se ve separada por un terrible tsunami durante sus vacaciones en Tailandia. Watts encarnó a la madre, un rol que le valió una nominación al Oscar y Holland, a uno de los hijos, en lo que fue su debut cinematográfico.

"¡Enhorabuena a Tom, Destin y a todo el equipo de Spider-Man: Brand New Day por este histórico fin de semana de estreno!! ¡Me siento inmensamente orgullosa de haber formado parte, aunque sea mínimamente, de esta increíble película!", continúa el mensaje de la actriz, que compartió además una fotografía de ella grabando sus frases y de Holland como Spider-Man.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY SIGUE DESTROZANDO LA TAQUILLA

Recientemente, en el podcast Good Hang de Amy Poehler, Holland alababa a la actriz, recordando el rodaje de Lo imposible. El actor celebró haber podido "ver a una profesional en la cima de su carrera ofrecer una interpretación magistral" al tiempo que le "acogía bajo su protección" y le enseñaba todo lo que sabe sobre cine.

La cuarta entrega del trepamuros encarnado por Holland ha llegado pisando fuerte. La cinta ha rebasado la barrera de los 1.000 millones de dólares a nivel mundial en un tiempo casi récord (a los seis días de su estreno en el principal mercado cinematográfico, Estados Unidos), convirtiéndose en la cuarta película del año en superar los 1.000 millones de dólares. Además, ha supuesto el segundo mayor estreno mundial de todos los tiempos, solo por debajo de Vengadores: Endgame.