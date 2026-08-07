El director de Spider-Man: Brand New Day explica el final y por qué eligieron a Sadie Sink como ((SPOILER)) - SONY PICTURES

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day ha aterrizado con fuerza en los cines, con cerca de 1.000 millones de dólares recaudados ya en taquilla. Su director, Destin Daniel Cretton, se ha pronunciado acerca de las diversas teorías que ya circulan por internet en torno al final de la película, explicando además por qué optaron por fichar a Sadie Sink para dar vida a un personaje clave en el filme.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Queríamos alejarnos de un villano que resultara demasiado típico, porque en realidad lo importante era el viaje de Peter Parker. Queríamos un villano que reflejara lo que él estaba viviendo", explica Cretton en una entrevista concedida a Deadline. Y es que Jean Grey (Sadie Sink), que se perfila como la antagonista del filme hasta que al final se revelan sus verdaderas intenciones, no responde al arquetipo de villano que ha articulado la trama de las anteriores películas de Spider-Man.

La cinta no solo no termina con su derrota a manos del trepamuros, sino que, además, se salvan la vida el uno al otro: Peter interponiéndose para que no le alcance la bala de Punisher (Jon Bernthal) y ella ayudándole a sobrevivir usando sus poderes. Además, ambos comparten un emotivo momento cuando Jean se mete en la mente de Peter y descubre que, al igual que ella, se siente completamente solo en el mundo.

"En aquel momento, no sabíamos del todo a quién podríamos utilizar porque aún no habíamos hablado con Kevin. Estábamos barajando diferentes opciones, y Jean Grey era claramente una muy buena", asegura el director de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

"Empezamos a profundizar en las diferentes versiones de la historia de origen de Jean en los cómics, y encontramos sagas que hablaban de su hermana. Intentábamos extraer algo que nos ayudara de verdad a crear ese reflejo de Peter Parker. Para nosotros, ambos personajes habían sufrido un trauma muy claro y les habían arrebatado a seres queridos", explica.

"La diferencia es que Jean realmente tenía a una sola persona, y esa persona le fue arrebatada. Peter, por su parte, contaba con una comunidad que se unió a su alrededor tras la muerte de la tía May. La propia tía May lo acogió cuando él se dio cuenta por primera vez de que era diferente y tenía esos poderes. Ella estuvo ahí para él", incide el realizador.

"Eso se convirtió más adelante en nuestra estrella polar para responder a la pregunta: ¿cómo construimos eso a lo largo de la película y cómo culmina en una escena que, en realidad, no es más que dos personas sentadas en una cama hablando?", plantea Cretton, haciendo referencia a la mencionada escena en la que Jean se mete en la mente de Peter, lo que lleva a ambos a descubrir lo mucho que tienen en común.

EL FICHAJE DE SADIE SINK COMO JEAN GREY

"Cuando empezamos a hablar del personaje de Jean Grey y salió a colación el nombre de [Sadie Sink], fue como: 'Claro que sí'", relata Cretton, que ya trabajó con la actriz en la película de 2017 El castillo de cristal. Ya entonces, con apenas catorce años, Sink "era una actriz muy inteligente y muy entregada, con muchísimo talento a esa edad", recuerda el director.

"Al incorporarse a este proyecto, era una especie de forastera que se unía a un reparto de actores que se conocían entre sí y que eran todos muy buenos, y lo hizo de maravilla. Tiene una gran presencia emocional, es muy profesional y, cuando llega el momento de darlo todo, lo da todo. Creo que su interpretación es muy potente y realmente hace que esta película sea algo especial", asegura.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de volver para una quinta entrega de Spider-Man, Cretton confirmó que estaría interesado, añadiendo que, de cara al futuro, considera que "Peter Parker se merece tener algo de esperanza". "Cuando le veo dar ese giro y empezar a mirar más allá de sí mismo, decidiendo de verdad volver a conectar con la gente que le rodea, eso me da esperanza", reitera.

EL REENCUENTRO FINAL ENTRE NED Y PETER EN SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

"No sé adónde va a ir a partir de aquí, pero creo que el título, Brand New Day [en español, 'un nuevo día'], es a lo que llega la película en el momento en que se funde a negro", plantea. En los compases finales del filme, Peter se reencuentra con Ned (Jacob Batalon) y comienza a hacer el mítico apretón de manos que ambos compartían y que, a pesar del hechizo, su amigo es capaz de recordar. Los dos se miran sonriendo, Ned pronuncia su nombre y la pantalla se funde a negro, dejando en el aire si acaso ha recordado por completo la existencia de Peter.

"No estamos intentando torturar a la gente con la ambigüedad. Creo que lo que queda muy claro es la emoción con la que te quedas cuando la pantalla se funde a negro", asegura Cretton. "Para mí, hay una sensación muy clara de alegría, la justa, y luego la pantalla se funde a negro. He visto las teorías y me encantan. Creo que son geniales, y no quiero poner fin a esa conversación interponiendo mi opinión", apunta el director.